Verdi-Streik: Jetzt sind die bayerischen Sparkassen dran – Diese Standorte sind betroffen

Von: Lisa Mayerhofer

17 bayerische Sparkassen beteiligen sich laut Verdi am Mittwoch beim Streik. © Michael Gstettenbauer/IMAGO

Nach Streiks bei Kitas, Nahverkehr oder Flughäfen nimmt Verdi jetzt die Sparkassen ins Visier. Am Mittwoch will die Gewerkschaft zahlreiche Filialen im Freistaat lahmlegen. Welche Standorte betroffen sind.

München – Nach Arbeitsniederlegungen im Nahverkehr oder bei der Müllabfuhr ruft die Gewerkschaft Verdi für Mittwoch, (15. März) jetzt die Beschäftigten bayerischer Sparkassen zum Streik auf. Streikwillige sollen sich dann zu einer gemeinsamen Kundgebung auf dem Münchner Odeonsplatz treffen. Von den Arbeitsniederlegungen seien sowohl Hauptgeschäftsstellen als auch Filialen betroffen, hieß es.

Sparkassen in Bayern: Verdi kündigt Streik für Mittwoch an

Verdi plant am Mittwoch einen Demonstrationszug zum Sitz des Sparkassenverbands Bayern am Karolinenplatz. Dort sollen Unterschriften der Sparkassen-Mitarbeitenden übergeben werden. „7000 Sparkassenmitarbeiter und -mitarbeiterinnen in Bayern haben sich damit hinter die Verdi-Forderung gestellt und wehren sich gegen die geplanten Verschlechterungen im Sparkassenbereich“, sagte Katharina Breitenbach, die bei Verdi zuständig für die fränkischen Sparkassen ist.

Hintergrund dabei: Während die Beschäftigten im öffentlichen Dienst am 1. Oktober die erste Erhöhung bekommen sollen, soll sie für Sparkassen-Mitarbeitende erst ab dem 1. Januar 2024 gezahlt werden und die zweite Stufe sogar erst im Jahr 2025 mit acht Monaten Verspätung.

Mit dem Streiktag will Verdi deshalb „ein deutliches Signal in Richtung Verhandlungsspitze der Arbeitgeberseite“ schicken, erklärt Michael Brönner, Branchenkoordinator Sparkassen bei Verdi Bayern. Denn: „Das ohnehin schon schlechte Angebot der Arbeitgeber knüpfen diese auch noch an die Zugeständnisse einzelner Berufsgruppen. So sollen die Sparkassenbeschäftigten wieder einmal deutliche finanzielle Einbußen hinnehmen und schlechter gestellt werden als alle anderen Tarifbeschäftigten“, so Brönner.

Städte-Übersicht: 17 Sparkassen zum Streik aufgerufen

17 Sparkassen in ganz Bayern sind laut Verdi betroffen:

Allgäu

Amberg-Sulzbach

Aschaffenburg-Alzenau

Bad Kissingen

Bamberg

Coburg-Lichtenfels

Erlangen

Fürth

Ingolstadt-Eichstätt

Kreissparkasse Kelheim

Mainfranken Würzburg

Neumarkt i.d.Opf.-Parsberg

Nürnberg

Oberpfalz Nord

Regensburg

Stadtsparkasse München

Schwaben-Bodensee

Schweinfurt-Haßberge

Vor allem Filialen der Sparkasse Allgäu von Schließungen betroffen

Nicht alle Filialen der beteiligten Sparkassen werden dabei am Mittwoch geschlossen sein, erklärte Brönner von Verdi gegenüber Merkur.de – je nach Beteiligung der Mitarbeitenden am Streik. Von Filialschließungen betroffen seien vor allem die Sparkassen Allgäu, Ingolstadt, Kelheim, Fürth, Mainfranken Würzburg und Schweinfurt.

Für das Allgäu gibt es auch eine konkrete Übersicht von Filialen, die am Mittwoch geschlossen sein werden:

Füssen

Immenstadt

Kempten auf der Halde

Kempten Ost

Kempten Residenzplatz

Kempten St. Mang

Kempten West

Marktoberdorf

Nesselwang

Obergünzburg

Pfronten

Schwangau

Sonthofen

Unterthinggau

Für einige bayerische Sparkassen sei der Streik am 15. März „eine Premiere“ seit der Umstellung auf den Öffentlichen Dienst vor etwa 20 Jahren, erklärte Brönner.

Am Dienstag gingen in Bayern zudem die Beschäftigten zahlreicher Krankenhäuser im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst in den Warnstreik, Auch am Mittwoch sollen Krankenhäuser bestreikt werden. Laut Verdi beteiligen sich insgesamt über 30 kommunale Krankenhäuser und Bezirkskliniken sowie mehrere Einrichtungen der Altenhilfe am Arbeitskampf.