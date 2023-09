Kampfjet-Pilot bei der Bundeswehr: So hoch ist das Gehalt

Von: Patrick Freiwah

Kampfjet vom Typ Eurofighter der deutschen Luftwaffe (bei einer Flugvorführung in der Schweiz). © IMAGO/Björn Trotzki

Was verdient man als Kampfjet-Pilot bei der deutschen Luftwaffe? Wir erklären, mit welchem Verdienst bei der Bundeswehr gerechnet werden kann.

Berlin/München – Im Sommer 2023 fand mit Air Defender eine große Militärübung statt, um die Verteidigungsfähigkeit der NATO-Staaten zu trainieren und auch zu demonstrieren. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges und weiteren geopolitischen Spannungen hat sich der Fokus wieder zunehmend auf die Bundeswehr gerichtet, die finanziellen Mittel aus dem Bundeshaushalt wurden mittels eines Sondervermögens aufgestockt.

Kampfjet-Piloten der deutschen Luftwaffe steigen mit zwei Modelltypen in die Lüfte: dem älteren Tornado (ein Zweisitzer) sowie dem neueren Eurofighter (Einsitzer). Schon bald wird die Flugzeugflotte mit dem modernen US-Kampfjet vom Typ F-35A erweitert. Die kostenträchtige Neuanschaffung ist nicht unumstritten.

Kampfjet-Pilot bei der Bundeswehr: Das Aufgabengebiet

Um künftigen Herausforderungen im Zuge von geopolitischen Veränderungen gerecht zu werden, sind nicht nur leistungsfähige Flieger von großer Bedeutung: Es wird auch qualifiziertes Personal für die Kampfjets benötigt.

Geht es nach einer Stellenanzeige der Bundeswehr, haben Piloten und Pilotinnen ein breitgefächertes Aufgabenspektrum: Die Vorbereitung von Übungen und Einsätzen sowie die Zusammenarbeit mit Mitstreitern sind ein wesentlicher Punkt. Darüber hinaus steht die Aneignung von theoretischen und praktischen Kenntnissen im Vordergrund, auch regelmäßig Trainings im Flugsimulator gehören zum Alltag eines Kampfjet-Piloten.

Kampfjet-Piloten erhalten von der Bundeswehr eine „exzellente militärische Ausbildung“, auch die Steigerung der körperlichen Fitness durch gezieltes Training spielt eine gravierende Rolle. Als Voraussetzungen für eine Einstellung werden mitunter ein Mindestalter von 17 Jahren, die deutsche Staatsbürgerschaft sowie der Schulabschluss Mittlere Reife genannt.

Gehalt eines Kampfjet-Piloten: Fünf Dienstgrade bei der Bundeswehr

Wie es um die Einkommenssituation von “Kampfpiloten und Kampfpilotinnen” bestellt ist, darüber gibt die Bundeswehr im Internet Auskunft. Wie viel Gehalt erhalten Männer und Frauen, wenn sie sich für eine Karriere beim Bund entscheiden?

Über die Verdienstmöglichkeiten klärt mitunter das Portal Bundeswehrkarriere.de auf. Das Monatsgehalt für einen Soldat bzw. eine Soldatin auf Zeit betrage je nach persönlicher Lebenssituation zwischen 2065 und 3385 Euro netto. Wer sich für eine Karriere als Kampfpilot bei der Bundeswehr entscheidet, muss sich für mindestens 16 Jahre verpflichten.

Nach Beendigung der Ausbildung zum Kampfpiloten haben Streitkräfte in Diensten der Luftwaffe dem Vernehmen nach einen der fünf folgenden Dienstgrade:

Hauptmann: Besoldungsgruppe A11 und A12

Besoldungsgruppe A11 und A12 Major: Besoldungsgruppe A13

Besoldungsgruppe A13 Oberstleutnant: Besoldungsgruppe A14 und A15

Bundeswehr: Grundgehälter von Kampfjet-Piloten je nach Besoldungsgruppen

Je höher der Dienstgrad, desto höher ist auch das Grundgehalt. Im Einzelnen hängt der Sold von weiteren Faktoren ab, dazu gehören die Familiensituation, Region, vermögenswirksame Leistungen, Prämien oder auch Anwärterbezüge.

In der Besoldungsgruppe A11 beginnt das Grundgehalt bei 3652,61 Euro und steigt je nach Erfahrung (Stufen 1 bis 8) auf bis zu 4832,97 Euro.

In der Besoldungsgruppe A12 beginnt das Grundgehalt bei 3916,11 Euro und steigt je nach Erfahrung (Stufen 1 bis 8) auf bis zu 5322,29 Euro.

In der Besoldungsgruppe A13 beginnt das Grundgehalt bei 4592,31 Euro und steigt je nach Erfahrung (Stufen 1 bis 8) auf bis zu 5904,36 Euro.

In der Besoldungsgruppe A14 beginnt das Grundgehalt bei 4722,70 Euro und steigt je nach Erfahrung (Stufen 1 bis 8) auf bis zu 6421,96 Euro.

In der Besoldungsgruppe A15 beginnt das Grundgehalt bei 5772,62 Euro und steigt je nach Erfahrung (Stufen 1 bis 8) auf bis zu 7251,40 Euro.

Als Angestellte der Bundeswehr werden Kampfjet-Pilotinnen und Piloten beim Einkommen genauso behandelt, wie Beamte: Sie müssen nicht in die Sozialversicherungssysteme einzahlen, was sich dementsprechend auf das Netto-Einkommen auswirkt. So wird vom Bruttoeinkommen lediglich die Lohnsteuer abgezogen. Allerdings sind sie dazu verpflichtet, sich bei einer Pflegeversicherung zu versichern und für die notwendigen Kosten aufzukommen. (PF)