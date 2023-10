Autos und Mobilität in München: Studie mit erstaunlicher Erkenntnis

Von: Patrick Freiwah

Der Autoverkehr in Städten wie München strapaziert oftmals Nerven und kostet viel Zeit. Eine Mobilitätsstudie kommt zu einem Resultat, das vielen nicht gefallen dürfte.

München – München und der Autoverkehr, das kann man als Hassliebe bezeichnen: Zum einen hat das motorisierte Fortbewegungsmittel bei vielen Menschen einen besonderen Platz im Herzen. Auf der anderen Seite ist das Vorankommen zuweilen zeitraubend und strapaziert die Nerven. Mit dem Bevölkerungszuwachs in der starken Wirtschaftsregion wächst auch die Anzahl der Autos auf den Münchner Straßen. Nicht nur für Nutzer alternativer Mobilitätsformen wie Fahrradfahrer oder Fußgänger kann dies zur Belastungsprobe werden, das trifft auch auf Autofahrer und Autofahrerinnen zu: Verstopfte Straßen und eine ausgiebige Parkplatzsuche gehört oftmals zum Alltag.

Autos verstopfen den Verkehr in München - Viele bräuchten es gar nicht

Eine Untersuchung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) kommt zu einer These, die bei vielen Menschen für Unmut sorgen könnte: Ein großer Teil benötigt eigentlich kein Auto, trägt aber dennoch unentwegt zu überfüllten Münchner Straßen bei. Die Studie wurde im Jahr 2020 erhoben, bevor die Corona-Pandemie den Straßenverkehr für längere Zeit drastisch reduzieren sollte. Dabei wurde vom KIT in Zusammenarbeit mit BMW auch der Verkehr in Metropolen wie Berlin, San Francisco (USA) und Shanghai (China) unter die Lupe genommen.

Eine Woche lang analysierten die Forscher das Mobilitätsverhalten der Münchner, anhand eines „Mobilitätsskeletts“: Es zeigt, wie komplex die Münchner sich bewegen, welche Bedürfnisse hierbei eine Rolle spielen und ob es sich um beruflichen Pendelverkehr, Privatleben oder eine Autobenutzung über größere Entfernung handelt. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass das Auto von den Münchnern längst nicht immer unter rationalen Gesichtspunkten verwendet wird.

Stau im Berufsverkehr: ein allzu bekanntes Bild für viele Autofahrer in München. © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

München: Eine Gruppe von Autofahrern würde von weniger Verkehr profitieren

Die Auswertung der Daten und Antworten liefert Anhaltspunkte, wie stark die Besitzer eines Autos tatsächlich darauf angewiesen sind. Daraus geht hervor, dass etwa ein Drittel der Personen das Auto eigentlich nicht benötigt. Andersrum ist die Zahl derweil ähnlich: Richtig überzeugte Autonutzer bilden mit rund 27 Prozent ebenfalls fast ein Drittel ab - also jene Menschen, die das Auto im Alltag oftmals und gerne nutzen. Es bedarf keiner großen Fantasie, um zu vermuten, dass hier auch die zahlreichen Markenfans von klassischen Herstellern wie BMW inkludiert sind.

So ist es auch diese Personengruppe, die am ehesten von weniger belasteten Verkehrswegen profitieren würde, wenn das Auto generell nur dann genutzt wird, wenn man es wirklich braucht. Frank Hansen, bei der BMW Group für nachhaltige Mobilität zuständig, wird von der Abendzeitung zitiert: „Das eigene Fahrzeug bleibt ein unverzichtbarer Teil der Mobilität für viele Menschen, es geht aber auch darum, die unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnisse der Menschen in einer lebenswerten Stadt zu verstehen und diese zu erfüllen.“

Ein Sprecher des Karlsruher Instituts erklärt gegenüber IPPEN.MEDIA, dass das Verkehrsaufkommen auch in München nach der Pandemie wieder ähnlich hoch ist, wie zuvor. Inwiefern sich berufliche Pendelfahrten durch zunehmende Homeoffice-Aktivitäten in München verändert haben, scheint unklar. Der Sprecher erklärt uns, dass es in München ungebrochen „immer mehr Autos“ werden und speziell ältere Gebrauchtwagen lange auf dem Markt bleiben.

Mobilität: Autofahren bei Münchnern beliebter als in anderen Städten

Tatsächlich machten die Forscher des KIT-Instituts in München jedoch eine Beobachtung, die sich von anderen großen Städten unterscheidet: Für viele Personen stelle das Auto eine Art Freiheitssymbol dar und die Nutzung würde sich oftmals auf die Freizeit und das Wochenende beschränken. Es gibt in der größten bayerischen Stadt eine relativ wohlhabende Bevölkerung, viele Menschen würden somit nicht auf das Auto verzichten wollen. „In Metropolen wie Berlin oder San Francisco ist der Pkw-Bestand niedriger und weniger ausgeprägt“, erläutert der Experte der Technischen Universität Karlsruhe. Demnach sind auch Angebote wie Carsharing oder ähnliches in München weniger gefragt, als woanders.

Wie sensibel das Thema Autos in Städten wie München ist, zeigt derweil eine vorzeitig abgebrochene Initiative: Die Umwandlung von Fahrbahnflächen in Grünstreifen und Fußwege in zwei Straßen der bayerischen Landeshauptstadt endet nach einem Vergleich vor Gericht frühzeitig. München werde die betroffenen Verkehrswege bis 25. Oktober „wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzen“, so ein Sprecher des Verwaltungsgerichts.

Ursprünglich hätte das sogenannte „Sommerstraßen“-Projekt (seit Mitte Juni) laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) noch bis 31. Oktober laufen sollen. Jedoch hatten offenbar mehrere Anwohner gegen den vorübergehenden Umbau zweier Straßen zur Verkehrsberuhigung geklagt. (PF)