Versicherungen, Energie & Co.: Wie man mit Verträge-Checken tausende Euros sparen kann

Das Durchgehen von alten Verträgen kann ein Lächeln aufzaubern: Tausende Euros an Ersparnissen sind laut einer Expertin drin. © IMAGO/Joseffson

Zum neuen Jahr alte Verträge durchgehen? Das kann eine gute und zugleich einfache Idee sein, mal eben tausende Euros einzusparen.

München - Der Jahreswechsel ist ein guter Zeitpunkt, um die persönlichen Finanzen zu überprüfen. Das Sparpotenzial ist vielleicht höher, als Sie denken. Das zeigen jetzt Berechnungen, die das Vergleichsportal Check24 der tz zur Verfügung gestellt hat. Durch einen Wechsel von Versicherungen, Energieanbietern, Finanzdienstleistern sowie Internet- und Mobilfunkanbietern ist für Familien ein Plus von fast 8000 Euro drin, für Singles beträgt das Sparpotenzial über 4200 Euro. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist für Check24-Expertin Johanna Ramoser, dass ein Tarifwechsel nicht nur für finanzielle Entlastung sorgen kann – in vielen Fällen verbessern sich mit einem neuen Vertrag auch die Leistungen. Treue wird leider nur noch in den wenigsten Fällen belohnt! Hier die wichtigsten Details.

Versicherungen

Versicherungen bieten das größte Sparpotenzial, verzichten sollte man auf wichtigen Schutz aber nicht, wie das z. B. jeder Fünfte bei der privaten Haftpflicht tut. Denn die kann einen im Schadensfall vor dem finanziellen Ruin schützen. Günstigen Schutz gibt’s laut Check24 für Familien schon ab 50 Euro/Jahr (Tarife: Friday Balance, Syncro24 NewLineClassic, ConceptlF CIF 4All classic) für Singles ab 30 Euro (Grundeigentümer Versicherung Care smart, Syncro24 NewLineClassic oder Friday Balance). Viel sparen Verbraucher auch, wenn sie ihre Kfz-Versicherung wechseln. Was dabei drin ist, zeigt das Beispiel eines verheirateten Mannes, der für seinen Audi e-tron Sportback 50 Quattro im Schnitt der fünf günstigsten Tarife rund 540 Euro jährlich zahlt. Beim teuersten Anbieter wären es 1.296 Euro! Ein Vergleich lohnt sich also unbedingt. Mehrere hundert Euro Ersparnis bieten außerdem Tarifwechsel bei der gesetzlichen Krankenversicherung (hier sollte man aber unbedingt neben dem Preis auch die Leistungen und den Service vergleichen) und allen anderen Versicherungen.

Energie

Die Stromkosten sind für Verbraucher im Vergleich zum Vorjahr stark gesunken. Deshalb sei es aktuell besonders wichtig, Verträge zu prüfen und bei zu hohen Kosten den Anbieter zu wechseln,“ so Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei Check24. „Nur durch den Wechsel zu einem günstigeren Anbieter erwartet Verbraucher keine böse Überraschung im kommenden Jahr beim Wegfall der Preisbremsen und bei Anhebung der Netzentgelte. Bei alternativen Anbietern zahlen Strom- und Gaskunden vergleichsweise niedrige Preise.“

Banken

Wer ständig seinen Dispo in Anspruch nimmt, sollte besser auf einen Ratenkredit umsteigen. Beispiel: Der Dispozins beträgt im Schnitt 12 Prozent/Jahr. Überzieht man das Konto um 3.000 Euro, entstehen Dispokosten in Höhe von 556 Euro. Bei einem günstigen Ratenkredit (7,68 %), zahlt man „nur“ 356 Euro.

Internet- und Mobilfunk

Neukunden erhalten, so Johanna Rormoser, in der Regel deutlich bessere Konditionen als Bestandskunden. Bei den fünf günstigsten Mobilfunkanbietern inklusive mindestens fünf Gigabyte pro Monat zahlen Nutzer im Schnitt 64 Euro im Jahr. Bei dem teuersten Anbieter mit vergleichbaren Leistungen werden 312 Euro fällig.