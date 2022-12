Bis zu 6200 Euro sparen: Jetzt noch Verträge prüfen lohnt sich

Von: Wolfgang DePonte

Zum Jahreswechsel ist ein prüfender Blick auf die eigenen Finanzen sinnvoll. In vielen Fällen lohnt sich nämlich bei Versicherungen, Stromanbietern und Co. ein Wechsel.

München – Der Jahreswechsel ist ein guter Zeitpunkt, um die persönlichen Finanzen zu überprüfen. Was dabei an Ersparnis drin ist, zeigen Berechnungen des Vergleichsportals Check24: Wechselt eine Familie ihre Verträge für Versicherungen, Energie, Finanzen sowie Internet und Mobilfunk, kann sie im Schnitt 6200 Euro sparen. Bei einem Single beträgt das Sparpotenzial 3736 Euro. Ein Tarifwechsel bringt laut der Check24-Experten aber nicht nur finanzielle Vorteile: In vielen Bereichen verbessern sich mit einem neuen Vertrag auch die Leistungen. Hier die Checkliste der Experten:

Sparen bei der Versicherung: Vergleichen lohnt sich

Haftpflichtversicherung: Die günstigsten Tarife für Singles bieten im Check24-Vergleich Getsafe (Comfort, Jahresbeitrag 29,16 Euro), die Grundeigentümer Versicherung (Care Smart, 29,60 Euro) und Syncro24 (New Line Classic, 29,98 Euro) an. Der teuerste Anbieter im Vergleich verlangt 104,98 Euro im Jahr.

Kfz-Versicherung: Noch mehr ist drin, wenn man die Kfz-Versicherung wechselt, wie das Beispiel von Single Bernd Müller zeigt, der für seinen Opel Astra-J 1.7 CDTI durch einen Wechsel in einen der fünf günstigsten Tarife im Schnitt jährlich 671 Euro weniger bezahlen würde.

Zahnzusatzversicherung: Auch hier unterscheiden sich die Beiträge stark. Durch einen Tarifwechsel könnte eine 30-jährige Frau mit gesunden Zähnen bis zu 563 Euro/Jahr sparen, eine 45-Jährige bis zu 640 Euro.

Risikolebensversicherung: Eine Familie könnte hier durch einen Wechsel bis zu 695 Euro jährlich sparen. Mehrere Hundert Euro Ersparnis bieten außerdem Tarifwechsel bei der Unfallversicherung, der gesetzlichen Krankenversicherung, der Hundehaftpflicht-, Hundekranken-, Rechtsschutz-, Reise-, Hausrat- und Gebäudeversicherung.

Hohe Energiekosten: Einsparpotenzial ist groß

Energie: Familien können laut Check24 durch einen Wechsel des Strom- und Gasanbieters bis zu 1100 Euro im Jahr sparen. Beim Strom liegt laut der Check24-Experten bei einem Wechsel von der Grundversorgung zu einem alternativen Anbieter für einen Single (1500 kWh Jahresverbrauch) das Einsparpotenzial bei bis zu 299 Euro, bei einer Familie (5000 kWh) bei bis zu 622 Euro. In München sogar noch deutlich höher. Hier sind für Familien bis zu 1008 Euro drin, für Singles 414 Euro. Beim Gas lässt sich aktuell nicht ganz so viel einsparen. Für Singles sind hier bis zu 86 Euro/Jahr weniger drin, bei einer Familie (20.000 kWh) sind es bis zu 454 Euro.

Die Tabelle zeigt, welche durchschnittliche Ersparnis für Singles und Familien bei einem Vertragswechsel drin ist. © Check24

Finanzen und Telekommunikation: Wie Sie am meisten sparen

Konto, Dispo, Kreditkarten: Deutsche Banken verlangen im Schnitt 9,89 Prozent Zinsen für einen Dispokredit. Das heißt: Überzieht man sein Konto um 3000 Euro, entstehen Dispokosten in Höhe von 458 Euro/Jahr. Gleicht man die Summe mit einem günstigen Ratenkredit (5,36 Prozent) aus, zahlt man „nur“ 248 Euro. Bei Direkt- und Onlinebanken bekommen Verbraucher noch immer kostenlose Girokonten und Kreditkarten. Durch einen Wechsel lassen sich so oft über 180 Euro pro Jahr an Konto- und Kartengebühren sparen.

Internet und Telefon: Wichtig zu wissen: Neukunden erhalten in der Regel deutlich bessere Konditionen als Bestandskunden! Eine Doppelflatrate aus Internet und Telefon mit mindestens 50 MBit/s bei den fünf günstigsten überregionalen Anbietern kostet im Schnitt 314 Euro jährlich. Der teuerste Vergleichstarif kostet 551 Euro.