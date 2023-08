VW bringt ersten Elektro-Kombi - Wegfall der Prämie trübt Aussichten

VW mit Bestseller wie der Passat? Elektro-Kombi ID.7 ungetarnt entdeckt

Von: Patrick Freiwah

Der Kombi ist tot? Von wegen. VW bringt die neue Elektrolimousine ID.7 auch als Variant-Modell. Und davor gibt es noch eine weitere, wichtige Neuheit aus Wolfsburg.

Wolfsburg/München - Deutschland ist ein Kombiland: Das war in der Vergangenheit so - und wird noch längere Zeit so bleiben. Zwar wurde mancherorts in der Vergangenheit bereits ein Abgesang auf diese Fahrzeuggattung angestimmt, angesichts der enormen Beliebtheit von SUV-Modellen. Dass Kombis hierzulande auch künftig eine hohe Nachfrage genießen, glaubt auch Volkswagen: Der Autobauer bringt in den kommenden Monaten gleich zwei Neuheiten an den Start.

Erstmals setzt VW eine Mittelklasse-Limousine unter Strom und bringt im Herbst dieses Jahres den ID.7 auf den Markt. Zunächst in Europa und auch China (später auch in Nordamerika) wird das elektrische Modellangebot mit einem Pendant zum Bestseller VW Passat ausgeweitet. Und weil dessen geräumiger Kombi (Variant) seit jeher eine beliebte Ausführung ist, lassen es sich die Wolfsburger nicht nehmen, eine Version mit reinem E-Antrieb zu produzieren. Der Elektrokombi VW ID.7 wird dem Vernehmen nach im Jahr 2024 erscheinen, gleiches gilt für den Marktstart.

VW: ID.7 Kombi könnte es auf bis zu 700 km Reichweite bringen

Mit mehreren Studien wurde die Serienversion des VW ID.7 in den vergangenen Jahren angekündigt, unter Ex-VW-Chef Herbert Diess sollte der Wagen ursprünglich ID.6 heißen. In Sachen Reichweite wird der neue ID.7 zum (elektrischen) Topmodell der Marke. Auf Basis des MEB-Baukastens erhält der ID.7 einen stärkeren Heckantrieb als bisherige ID-Modelle, erläutert untzer anderem die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Wie die früher erscheinende Limousine dürfte der ID.7 Kombi in der Pro-Variante mit einem 77 kWh (netto) starken Akku, einer maximalen Ladeleistung von 170 Kilowatt sowie einer Reichweite von über 600 km angeboten werden. Als ID.7 Pro S kommt offenbar ein 86 kWh großer Energiespeicher zum Einsatz, der eine Ladeleistung von 200 kW ermöglicht. Der Akku soll indes eine Distanz von 700 Kilometer realistisch machen, ob das für den mutmaßlich schwereren Kombi ebenfalls gilt? Noch unklar.



Gab es die VW-Neuheit bisher nur getarnt als Erlkönig vor die Linse, kursieren im Netz nun Aufnahmen von einer nahezu unverhüllten Variante. Eine geschwungene Linienführung, vorne das bekannte Gesicht des vorgestellten VW ID.7 und dazu elegante Zier- und Einstiegsleisten mit klassischem Kombi-Heck: Das knapp fünf Meter lange Gefährt wirkt im Hinblick auf das Design wie eine gelungene Mischung aus Tradition und Moderne.

VW bringt ersten Elektro-Kombi - Wegfall der Prämie trübt Aussichten

Marketingvorständin Imelda Labbé verspricht für den ID.7 Kombi „unheimlich viel Platz“ sowie Reise- und Businesstauglichkeit. Ein Highlight des VW-Elektrokombis ID.7 wird neben dem Platzangebot auch das serienmäßige Head-up-Display mit Augmented Reality, das einen klassischen Screen mit wichtigen Fahrdaten überflüssig machen soll. Wie es um die Preisliste bestellt ist, darüber hüllt sich Volkswagen noch in Schweigen. Seit August ist bereits die ID.7-Limousine bestellbar, hier beginnen die Preise bei 56.995 Euro.



VW-Elektroauto ID.7 bei der Vorstellung in Berlin - die Kombiversion geht nach der Limousine an den Start. © IPON/IMAGO

Die Reaktionen im Netz sind naturgemäß geteilt, bei der Formgebung des VW-Elektroautos zeigen sich die Fans gutmütig. Es ist vielmehr das nach Meinung Vieler überteuerte Preisgefüge der Marke, das positive Verkaufszahlen gefährden könnte. Zunächst wird der ID.7 aller Voraussicht nach mehrheitlich im gewerblichen Sektor angeschafft, ehe auch Privatkäufer im großen Stil über eine Anschaffung nachdenken. Allerdings könnte sich die wegfallende E-Auto-Förderung für Dienstwagen (ab September 2023) negativ bemerkbar machen.

VW bringt den ID.7 auch als Kombi - nach neuer Passat-Generation

Die Spekulation, dass der ID.7 Kombi bereits auf der IAA 2023 im September vorgestellt wird, bewahrheitet sich unseren Informationen nach nicht. Ein VW-Sprecher erklärt Merkur.de, dass die Premiere für das kommende Jahr angepeilt ist. Auch die exakte Bezeichnung des E-Kombis wird von Europas größtem Autokonzern dann bekanntgegeben.

Übrigens befindet sich trotz der Antriebswende und der anstehenden Elektro-Mittelklasse ID.7 auch der VW Passat nicht auf dem Abstellgleis: Die neue, neunte Generation (B9) wird auf der IAA in München ihre Publikumspremiere vollziehen.

Derweil hat auch Rivale BMW einen Elektro-Kombi in der Mache. (PF)