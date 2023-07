VW, Mercedes, BMW und Audi: Den deutschen Autobauern gehen die Aufträge aus

Auftragsrückgänge bei E-Autos

Nach dem Ende der Corona-Pandemie erwarteten die deutschen Autohersteller einen Anstieg der Nachfrage. Doch das Gegenteil ist der Fall, die Produktionszahlen gehen stark zurück.

München – „Es brennt lichterloh“, fasste VW-Markenchef Thomas Schäfer vor Führungskräften die Lage des Autoherstellers in wenigen Worten zusammen. Doch nicht nur bei VW, sondern auch bei Audi, BMW und Mercedes tun sich Abgründe auf.

Wie das Handelsblatt berichtet, haben die vier deutschen Autohersteller in den ersten fünf Monaten 2023 deutlich weniger Fahrzeuge produziert als vor der Corona-Krise. Demnach liefen bei VW, Audi, BMW und Mercedes auf dem Heimatkontinent von Januar bis Mai dieses Jahres rund eine halbe Million weniger Autos vom Band als im gleichen Zeitraum 2019. Das soll einem Rückgang von rund 20 Prozent entsprechen.

Auftragseingänge für E-Autos bis zu 50 Prozent unter Vorjahresniveau

Damit sind die goldenen Zeiten vorbei. Die Lieferengpässe während der Corona-Lockdowns führten dazu, dass weniger Fahrzeuge produziert wurden. Da die Nachfrage größer war als das Angebot, konnten die Autobauer höhere Preise verlangen, sie fuhren Traumrenditen ein. Zugleich konnten die Produktionsausfälle mithilfe des Kurzarbeitergelds kompensiert werden.

+ Im Werk in Zwickau soll die dritte Schicht an einer der beiden Montagelinien wegfallen. © Teresa Kröger/imago

Nach dem Ende des Ausnahmezustandes gingen VW & Co von einer Normalisierung der Produktion aus, auch weil sie mit einer steigenden Nachfrage rechneten. Doch diese Erwartung scheint sich nicht zu erfüllen, vor allem bei Elektroautos gibt es Probleme. „Die Auftragseingänge bei Elektroautos liegen branchenweit 30 bis 50 Prozent unter dem Vorjahr“, zitiert das Handelsblatt Thomas Peckruhn, Vizepräsident des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK). Betroffen seien fast alle Hersteller.

Produktionseinbrüche bei VW, Mercedes, BMW und Audi: Schicht im Werk Zwickau soll wegfallen

Schon Anfang Juli hatte der ZDK in einer Mitteilung gewarnt, dass die derzeit starken Zulassungszahlen nur ein sommerliches Zwischenhoch seien, das sei trügerisch. „Aufgrund der seit Beginn dieses Jahres weiter rückläufigen Auftragseingänge gehen wir davon aus, dass sich dieser Trend spätestens im vierten Quartal negativ auf die Zulassungszahlen auswirken wird“, so Peckruhn.

VW hat dem Handelsblatt zufolge vom Januar bis Mai 2023 mehr als 22 Prozent weniger Fahrzeuge hergestellt als im Vergleichszeitraum 2019. Im Werk in Emden wurde deshalb die Produktion des ID.4 gedrosselt. Im Werk in Zwickau, in dem der ID.3, ID.4, ID.5 sowie der Audi Q4 E-Tron und der Cupra Born vom Band laufen, soll die dritte Schicht an einer der beiden Montagelinien wegfallen. Insgesamt sollen die Auftragseingänge für Elektrofahrzeuge auf Volkswagens MEB-Plattform je nach Modell unbestätigten Angaben zufolge um 30 bis 70 Prozent unter dem geplanten Niveau liegen.

Das sind die zehn meistgebauten Elektroautos Europas Platz 10 – Renault Zoe: Der französische Stromer ist inzwischen schon etwas in die Jahre gekommen, dennoch gehört der Renault Zoe auch im Jahr 2022 noch zu den meistproduzierten Elektroautos Europas. © Renault Platz 9 – Audi e-tron: Der erste reine Stromer von Audi gehört auch 2022 zu den meistgebauten E-Autos in Europa. Das Foto zeigt die Sportback-Variante. © Audi Platz 8 – Tesla Model Y: Für den europäischen Markt wird das Tesla Model Y in der Gigafactory in Grünheide bei Berlin gebaut – und es reicht für den achten Platz im Produktions-Ranking. © IMAGO/Jochen Eckel Platz 7 – Audi Q4: Ein weiterer Audi gehört zu den meistproduzierten E-Autos Europas: Der Q4 wird wie einige weitere Stromer des VW-Konzerns in Zwickau gefertigt. © Audi Ein Hyundai Kona Platz 6 – Hyundai Kona: Ein Koreaner hat es ebenfalls unter die zehn meistproduzierten E-Autos Europas geschafft – der Hyundai Kona wird im tschechischen Hyundai-Werk in Nosovice gebaut. © Hyundai Ein Peugeot e-208 Platz 5 – Peugeot e-208: Mit dem Peugeot e-208 hat es ein Fahrzeug aus dem Stellantis-Konzern auf den fünften Platz geschafft. © Peugeot Ein Skoda Enyaq Platz 4 – Skoda Enyaq: 50.765 Einheiten des Skoda Enyaq verließen im Jahr 2022 das Werk in Tschechien – das reicht für den vierten Platz im europäischen Elektroauto-Produktionsranking. Das Foto zeigt die RS-Version des Stromers. © Skoda Ein VW ID.3 Platz 3 – VW ID.3: Die Elektro-Kompaktlimousine VW ID.3 wird in Zwickau gebaut – 52.229 Exemplare rollten im Jahr 2022 dort vom Band. © Volkswagen Ein VW ID.4 Platz 2 – VW ID.4: Auch den zweiten Platz belegt ein Volkswagen – der ebenfalls in Zwickau produzierte ID.4 wurde 63.685 Mal gebaut. © Volkswagen Ein Fiat 500e Platz 1 – Fiat 500e: 66.325 Exemplare des italienischen Stromers liefen 2022 in Mirafiori vom Band – damit war er das meistgebaute E-Auto Europas. © Fiat

Produktionseinbrüche bei VW, Mercedes, BMW und Audi: Was bedeutet das?

BMW kommt noch vergleichsweise glimpflich davon, die Produktion soll rund zehn Prozent unter dem Vor-Corona-Niveau liegen. Mercedes hat es härter getroffen. Von Januar bis Mai 2023 haben die Schwaben europaweit 434.000 Einheiten produziert, 343.000 davon in Deutschland. Vor vier Jahren waren es noch rund 627.000 Fahrzeuge, davon über 484.000 in deutschen Werken. Dies entspricht einem Rückgang von über 30 Prozent. Ein Grund ist sicherlich der Luxusstrategie von Mercedes geschuldet, es geht um Klasse vor Masse. Aber auch die Auftragslage für Elektroautos und Plug-in-Hybride soll sich nicht gut entwickeln.

Die Auslastung der Werke könnte weiter sinken – dann stellt sich die Frage, ob alle überleben können. Denn chinesische E-Autobauer machen sich hierzulande breit. Sie knabbern an den Marktanteilen der heimischen Produzenten. Laut Handelsblatt erwartet ein großer deutscher Zulieferer, dass die Chinesen 2027 in der EU und Großbritannien fünf bis sieben Millionen Elektroautos verkaufen könnten. Auch Tesla schwimmt auf einer Erfolgswelle. Der Tagesspiegel berichtet, dass das Werk in Brandenburg erweitert werden soll, die Produktion soll auf eine Million Einheiten steigen.

Rubriklistenbild: © Teresa Kröger/imago