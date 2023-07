Mega-Deal in China: VW steigt bei Autobauer ein – das steckt dahinter

Von: Patrick Freiwah

Der VW-Konzern reagiert auf die China-Krise mit mehr Engagement auf dem weltgrößten Absatzmarkt. Mit einem aufstrebenden Hersteller will man gemeinsam E-Autos produzieren.

Wolfsburg/München - Vom Marktführer zum Mitläufer innerhalb kurzer Zeit: VW kämpft auf dem Automarkt China darum, den Anschluss zu wahren. Im Elektroauto-Zeitalter haben sich die Wolfsburger im für Autobauer lukrativen Reich der Mitte die Butter vom Brot nehmen lassen. Denn die Entwicklung bei den Stromern sorgt für Ernüchterung bei Volkswagen.

Aufgrund des schwächelnden Geschäfts in Asien will sich Europas größter Autokonzern an einer Marke beteiligen, die ihrerseits vom Boom innovativer E-Autos in China profitieren konnte: Xpeng. Auch die Premiumtochter Audi bedient sich der Zuhilfenahme eines lokalen Unternehmens und intensiviert die Partnerschaft mit SAIC. Es scheint also, als habe sich das Kräfteverhältnis in Sachen Entwicklungskompetenz bei Autos zwischen Deutschland und China gedreht.

China: VW verliert an Boden – Deal mit Xpeng soll Abhilfe schaffen

Wie ernst die Lage ist, zeigt eine Auswertung von Versicherungsdaten, die das Handelsblatt veröffentlichte: VW hat im ersten Halbjahr 2023 knapp 38.000 E-Autos neu zugelassen, mit einem Marktanteil von unter zwei Prozent. Wie bedrohlich die Situation ist, verdeutlicht die Tatsache, dass VW in China zuletzt rund 40 Prozent des jährlichen Umsatzes eingefahren hat – hauptsächlich durch Autos mit Verbrennermotor. Durch die Abkehr davon wackeln auch die Verkaufszahlen bei Volkswagen bedenklich. Trotz massiver Investitionen in die Bereiche Forschung und Entwicklung gelang es den Wolfsburgern wohl nicht, technologisch wettbewerbsfähige Autos für die anspruchsvolle chinesische Klientel herzustellen.

VW-Logo an der Front eines Elektroautos: In China geht der Autobauer eine wegweisende Partnerschaft ein. © Wirestock/Imago

Dieser Missstand soll aufgeholt werden: Volkswagen möchte für 700 Millionen US-Dollar knapp fünf Prozent der Anteile an Autobauer Xpeng erwerben. Gemeinsam mit den Chinesen sollen zwei elektrische Mittelklassefahrzeuge für die Volksrepublik entwickelt werden, ließ der Konzern wissen. Die von VW und Xpeng entwickelten Neuheiten sollen 2026 auf den Markt kommen, führten die Niedersachsen aus. Detaillierte Vereinbarungen müssen erst noch geschlossen werden, so die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Außerdem fehle noch die Zustimmung von behördlicher Seite.

VW plant „großen Innovationssprung“ - Audi vertieft Partnerschaft in China

Die mit Xpeng geplanten Elektroautos sollen das VW-Produktportfolio in China ergänzen und weitere Kundensegmente erschließen, nachdem die Modelle der ID-Reihe wenig Anklang finden. Inklusive der Tochtermarken beträgt der Absatzschwund des Konzerns im ersten Halbjahr 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das Absatzziel von 200.000 verkauften E-Autos 2023 erscheint bei bislang 62.400 unerreichbar. Demzufolge sieht man auch bei Audi Handlungsbedarf und erweitert die Partnerschaft mit dem lokalen Joint-Venture-Partner SAIC. Hier soll nicht nur das Angebot von elektrifizierten Premium-Modellen ausgebaut werden: Bei beiden Partnerschaften zieht VW dem Vernehmen nach gemeinsame E-Auto-Plattformen in Erwägung.

Der chinesische Hersteller Xpeng tritt stolz auf – und stritt bereits mit Weltkonzernen wie Tesla oder Apple um geistiges Eigentum. © VCG/Imago

Ralf Brandstätter, China-Chef der Marke Volkswagen, erklärt zur neuen Strategie: „Damit beschleunigen wir den Ausbau unseres lokalen Elektro-Portfolios und bereiten uns gleichzeitig auf den nächsten großen Innovationssprung vor.“ (PF mit dpa)