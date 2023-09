Wenn der Schuldenberg immer größer wird: Die meisten Deutschen sind von ihren Finanzen überfordert

Von: Amy Walker

Ein Drittel der Deutschen kann keine plötzlichen Ausgaben von über 1000 Euro stemmen. Über die Hälfte berichtet, dass ihre Finanzen ihrer mentalen Gesundheit schaden. Warum ist das so?

Berlin – Deutschland versteht sich als Land im Wohlstand, wo die Löhne vergleichsweise hoch sind und der Lebensstandard auch. Doch tatsächlich geht es vielen Menschen in Deutschland finanziell schlecht. Das zeigt sich immer wieder in Befragungen und Studien. So sind laut Schuldner-Atlas 2022 insgesamt 5,88 Millionen Menschen in Deutschland überschuldet, das entspricht einem Anteil von 8,48 Prozent. In einer anderen Studie sagten ganze 55 Prozent der Befragten, dass sie sich von ihrer finanziellen Situation gestresst fühlen.

Ein Viertel der Deutschen weiß nicht, wie viel Geld sie haben

Die Finanzsituation der Deutschen hat das Marktforschungsinstitut YouGov im Auftrag des Fintechs Anyfin daher genauer untersucht. Befragt wurden 1013 Deutsche im Alter zwischen 18 und 54 Jahren. Dabei kam heraus, dass fast ein Drittel (30 Prozent) der Befragten keine plötzlich auftretenden Ausgaben über 1000 Euro stemmen könnten. Ebenso viele sagten, dass sie durch die gestiegenen Kosten für Strom, Gas und Sprit im vergangenen Jahr nicht mehr in der Lage seien, zu sparen. Fast ein Viertel (22 Prozent) der Befragten gaben an, nicht genau abschätzen zu können, wie viel Geld am Ende des Monats übrig bleiben wird.

Entsprechend ist es auch wenig überraschend, dass die psychische Gesundheit der Deutschen durch die Finanzen beeinträchtigt wird. Der Umfrage zufolge leiden die meisten Betroffenen an Stress, Schlafstörungen, Zukunftsängsten oder Konzentrationsschwierigkeiten.

Viele Menschen in Deutschland sind von ihrer Finanzsituation überfordert. © Panthermedia/Imago

Angesichts der besonderen Herausforderungen im vergangenen Jahr ist es wenig überraschend, dass die Finanzsorgen damit einhergehend gestiegen waren. Doch ein Blick auf die Studie zeigt auch: Viele Menschen verschulden sich, indem sie über ihre Mittel hinaus leben und Dinge kaufen, die sie sich eigentlich nicht leisten können – indem sie einen Verbraucherkredit aufnehmen und auf Raten kaufen. Dabei haben die meisten Befragten auf Raten Konsumgüter wie Möbel, Elektronik oder Kleidung gekauft.

Verschiedene Typen von Schuldner

Die Schuldner und Schuldnerinnen in Deutschland sind in unterschiedliche Gruppen einzuteilen. Dafür hat die Datenanalyse-Plattform Microm eine „ÜberschuldungsTypologie“ zusammengestellt, die die unterschiedlichen Arten der Verschuldung aufstellt und vergleicht. Dadurch entsteht ein klareres Bild darüber, wie eine Verschuldung bei Verbrauchern zustande kommt.

Microm unterscheidet drei Kategorien der Überschuldung: Nachhaltige, temporäre und periodische Überschuldung. Es gibt acht verschiedene Typen, die sich in eine der drei Kategorien einordnen lassen:

Notfall-Überschuldete: durch Einkommensarmut, ökonomische Notlagen (21 Prozent)

Überschuldungspragmatiker: nimmt eher zurückhaltend Kredite auf, Schulden entstehen durch temporäre Überlastung der eigenen Finanzen (11 Prozent)

Konsum-Überschuldete: Irrationales Konsumverhalten, kauft mehr, als er oder sie sich leisten kann (12 Prozent)

Lifestyle-Überschuldete: Lebt über die eigenen Mittel hinaus, um einen Lifestyle zu halten (12 Prozent)

Überschuldungsnaive: Überschuldung durch fehlendes finanzielles Wissen (7 Prozent)

Überschuldungsausblender: Mischung aus Not und Selbstüberschätzung – blendet die finanziellen Probleme immer weiter aus (15 Prozent)

Überschuldungsvermeider: Verschuldet sich kurzfristig und will die Verschuldung so schnell wie möglich wieder beenden (9 Prozent)

Dauerüberschuldete: Niedriges Einkommen, Schulden aus Erbe (13 Prozent)

Aus diesen Daten ist zu erkennen, dass in Deutschland die meisten Schuldnerinnen und Schuldner (49 Prozent) nachhaltig überschuldet sind, durch finanzielle Nöte und niedriges Einkommen. Das, in Kombination mit einem Wunsch, von anderen besser wahrgenommen zu werden, kann fatal sein.

Arbeitslosigkeit häufigster Auslöser von Überschuldung

Es gibt aber laut dieser Erhebung relativ viele Menschen, die nur für einen kürzeren Zeitraum eine Schuldenlast haben. 24 Prozent der Überschuldeten gehören zu den Konsum- und Lifestyle-Überschuldeten – könnten sich also durch bessere Finanzplanung aus ihrer Lage befreien. In dieser Gruppe gab es auch zwischen 2021 und 2022 eine klare Besserung: 2022 gab es 10 Prozent weniger Lifestyle-Verschuldete, zudem 3 Prozent weniger Konsum-Verschuldete. Den stärksten Rückgang verzeichneten die Fachleute aber bei den Überschuldungsnaiven: 18 Prozent weniger Menschen waren das 2022 im Vergleich zum Vorjahr.

Laut Statistischem Bundesamt gibt es sechs Gründe, warum sich Privatpersonen überschulden. Am häufigsten ist Arbeitslosigkeit der Auslöser für eine Überschuldung, gefolgt von Erkrankung oder Sucht. Die anderen Auslöser sind: Trennung/Scheidung, unwirtschaftliche Haushaltsführung, längerfristiges Niedrigeinkommen, gescheiterte Selbstständigkeit und „sonstige Auslöser“.