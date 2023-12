Das wachsende Imperium von Beyoncé: So groß ist das Vermögen der „Queen Bey“

Mit ihrer „Renaissance“-Tournee hat Beyoncé nicht nur die US-Wirtschaft kräftig angekurbelt. Ihr eigenes Vermögen dürfte mittlerweile rekordverdächtig sein.

Washington – Nennen Sie sie Queen Bey, Mrs. Carter oder Sasha Fierce, eines ist klar: Beyoncé Knowles regiert die Welt. Seit sie 1990 als Kinderrapperin der Gruppe Girls Tyme auf der Bildfläche erschien, hat Beyoncé ein eine halbe Milliarde Dollar schweres Imperium aufgebaut, das sich auf Musik, Unterhaltung, Mode und eine Reihe von lukrativen Investitionen und Werbeverträgen erstreckt. In diesem Jahr hat ihre rekordverdächtige Renaissance-Tournee mit 56 Stopps - eine schillernde Mischung aus Roboterarmen, Pyrotechnik und einem fliegenden Hologramm-Pferd - die US-Wirtschaft angekurbelt.

Da die Renaissance-Tour dieses Wochenende auf die Leinwand kommt, hier ein Blick darauf, wie sich die Diva selbst mit ihrem Scheck Respekt verschafft hat.

Beyoncés Vermögen wächst 2023 um mindestens 20 Prozent

Beyoncé ist vieles: Künstlerin, Unternehmerin, Modeikone. Und sie alle haben zu ihrem schnell wachsenden Vermögen beigetragen. Ihr Nettovermögen ist laut Forbes im letzten Jahr um 20 Prozent auf 540 Millionen Dollar gestiegen. Das ist fast genug, um jeder Person in ihrer Heimatstadt Houston eine Flasche ihres Parfüms für 160 Dollar zu kaufen, plus ein paar offizielle Renaissance-T-Shirts.

Der Großteil von Beyoncés Reichtum stammt aus ihrer 20-jährigen Solokarriere. Die „Flawless“-Sängerin hat mehr als 200 Millionen Alben verkauft, rekordverdächtige 32 Grammy Awards gewonnen und ist die meistausgezeichnete Künstlerin bei den MTV Video Music Awards, BET Awards und NAACP Image Awards.

Außerdem hat sie mehrere Unternehmen gegründet - darunter Parkwood Entertainment, die Produktionsfirma, die 2008 hinter der Musical-Biopic „Cadillac Records“ stand - und lukrative Werbeverträge mit globalen Marken wie PepsiCo, Samsung, L’Oréal und American Express abgeschlossen.

Beyoncé tritt im Rahmen ihrer Renaissance World Tour live in Cardiff auf. © INSTARimages.com/Imago

Sie stapelt überall Geld, wo sie hingeht: Beyoncé führt in Schweden zu steigender Inflation

Sie arbeitet für das Geld und es tut ihr nicht leid. Mit 56 Shows in fünf Monaten hat Beyoncés Renaissance World Tour die Künstlerin als eine der erfolgreichsten Tourneekünstlerinnen aller Zeiten etabliert. Billboard Boxscore listet Renaissance als die siebthöchste Tournee der Geschichte, hinter Elton John, U2 und Coldplay. Beyoncé ist die einzige Frau und die einzige schwarze Künstlerin, die es in die Top 10 geschafft hat.

Nach Angaben von Live Nation zog die Renaissance-Tournee mehr als 2,7 Millionen Fans in die Stadien auf der ganzen Welt und förderte den Tourismus in Beyoncés Tourstädten. In Stockholm wurde die reisende „Beyhive“ sogar dafür verantwortlich gemacht, dass die Inflation in Schweden im Mai höher war als erwartet.

Im Laufe der Jahre haben Beyoncés Tourneen an Umfang und Einnahmen zugenommen. Ihre erste Solotournee umfasste Auftritte in Europa und im Vereinigten Königreich. Ihre nächste Tournee, die Beyoncé Experience, war eine weltweite Produktion, die fast 25 Millionen Dollar einbrachte - oder etwa 35 Millionen Dollar in heutigen Dollars - eine beeindruckende Leistung, die nur 6 Prozent von Queen Beys Renaissance-Einnahmen ausmacht.

Beyoncé hat mehrere erfolgreiche Unternehmen gegründet

Beyoncés wachsendes Geschäftsimperium umfasst laut PitchBook Data Investitionen in mehrere Unternehmen, darunter die Firma Lemon Perfect, die aromatisiertes Wasser herstellt, und die Pariser Modemarke Destree.

Zu ihren eigenen Unternehmen gehören die Modelinie House of Deréon und die Produktionsfirma Parkwood Entertainment, die laut Billboard ihren 2019er Konzertfilm „Homecoming“ produziert hat. Parkwood ist auch die Muttergesellschaft der Athleisure-Bekleidungslinie Ivy Park, die kürzlich ihre Partnerschaft mit Adidas beendet hat. Ivy Park postete im November auf Instagram, dass „eine neue Ära bevorsteht“.

Darüber hinaus war sie als globale Markenbotschafterin für Pepsi tätig - eine Kampagne im Wert von 50 Millionen Dollar, schätzte die New York Times - und arbeitet mit ihrem Ehemann beim Musik-Streaming-Dienst Tidal zusammen, der eine Mehrheitsbeteiligung an das Zahlungsunternehmen Block für rund 237 Millionen Dollar verkaufte.

Beyoncé auf der Bühne. © Marco Piraccini/Imago

Beyoncé weiß es besser, als in einem Givenchy-Kleid leichtsinnig zu sein und nutzt die Bühne, um ihre Geschäfte anzukurbeln. Sie und ihre Tänzerinnen und Tänzer tragen häufig Outfits von Ivy Park; das komplett schwarze Outfit von der letzten Show der Renaissance-Tour im Oktober ist bereits ausverkauft.

Ticketverkäufe für „Renaissance“: 31,3 Millionen US-Dollar

Beyoncé singt oft über ihre Vorliebe für Houston. Und ihre Heimatstadt liebt sie zurück. Im September benannte sich Harris County (wo Houston liegt) während der Renaissance-Tournee des Stars für zwei Nächte offiziell in „Bey County“ um.

Allein die Ticketverkäufe für die Konzerte der Renaissance Tour in Houston beliefen sich auf 31,3 Millionen Dollar. In der Zwischenzeit gaben die Besucher 18,2 Millionen Dollar in den Hotels in Houston und Umgebung aus - ein Anstieg um 45 Prozent gegenüber dem gleichen Wochenende im Jahr 2022, so die Houston First Corporation.

Um die Stimmung anzuheizen, veranstaltete die Stadtverwaltung eine Willkommensparty für Queen Bey - mit Feuerwerk, einer Drohnen-Lichtshow und Cover-Bands, die ihre größten Hits spielten. Rund 5.000 Menschen nahmen an der kostenlosen Feier in der Innenstadt teil.

„Es wurde sogar noch größer, als wir es uns hätten vorstellen können“, sagte Michael Heckman, Geschäftsführer von Houston First, der die Veranstaltung auf Drängen von Bürgermeister Sylvester Turner organisiert hatte. „Wenn eine Lokalmatadorin wie Beyoncé für ein großes Konzert zurückkommt, mussten wir einfach etwas Großes auf die Beine stellen, das dem Star, der sie ist, würdig ist.“

Beyoncé gibt auch zurück: Aufbau ihrer eigenen Stiftung

Sie mag mit ihrer Liebe geizen, aber Beyoncé sorgt dafür, dass sie es nicht bereut, wenn sie diese Welt verlässt. In den letzten 10 Jahren hat sie sich darauf konzentriert, Menschen in unterprivilegierten und ausgegrenzten Gemeinden durch die BeyGood Foundation wirtschaftliche Möglichkeiten zu bieten.

Während der Renaissance-Tournee spendete sie beispielsweise 2 Millionen Dollar an Unternehmer und College-Studenten und verteilte 10.000-Dollar-Stipendien und 100.000-Dollar-Zuschüsse für kleine Unternehmen in den Städten entlang des Weges. Die Black Parade Route, die 2020 ins Leben gerufen wurde, bringt schwarze Geschäftsleute auf der ganzen Welt zu Networking-Lunches zusammen und vergibt Stipendien, mit denen Hunderte von schwarzen Unternehmern unterstützt werden.

Die gemeinnützige Organisation hat Familien unterstützt, die von Katastrophen betroffen waren, darunter die Hurrikans in Houston und Orlando und der Mangel an sauberem Trinkwasser in Flint, Michigan. Beyoncé hat außerdem Millionen für Knowles-Temenos Place gespendet, eine Wohnanlage in Houston, die Obdachlosen hilft.

Wenn Beyoncé eines kann, dann ist es, aus jeder Gelegenheit das Beste zu machen. Und die Renaissance-Tour ist da keine Ausnahme. Beyoncé bringt die Renaissance World Tour ab dem 30. November in die Kinos auf der ganzen Welt - eine glänzende neue Ergänzung des großen B-Universums.

Zu den Autoren Abha Bhattarai ist Wirtschaftskorrespondentin für die Washington Post. Zuvor berichtete sie für die Publikation über den Einzelhandel. Alexis Arnold ist Designerin bei der Washington Post und konzentriert sich auf den Wochenendteil, Grafiken für soziale Medien und Webdesign. Zuvor arbeitete sie bei USA Today, wo sie als Visuals Fellow anfing und Motion Graphics und Erklärungen für das Videoteam erstellte, bevor sie in das Audience Team wechselte. Rachel Lerman berichtet für die Washington Post über aktuelle Nachrichten aus dem Technologiebereich.

