So wird der Winter: Das sind die Krisenszenarien der Bundesnetzagentur

Von: Lisa Mayerhofer

Wie gut kommen wir ohne russische Gasimporte durch den Winter? Die Bundesnetzagentur hat dazu ein aktuelles Prognosepapier mit verschiedenen Szenarien veröffentlicht.

Bonn – In diesen warmen Herbsttagen ist der Gasverbrauch niedrig und die Gasspeicher prall gefüllt. Auch die Bundesnetzagentur blickt mit leichtem Optimismus auf Deutschlands Gasversorgung im anstehenden Winter. Die Bonner Behörde veröffentlichte am Donnerstag ein Prognosepapier mit verschiedenen Szenarien zu der Frage, wie lange die Speicher reichen könnten.

Gaskrise im Winter: Die Szenarien der Bundesnetzagentur

Die Autoren schreiben, dass die Gasspeicher derzeit sehr gut und schneller als erwartet gefüllt seien und dass sich staatliche Anstrengungen zur Vorsorge gelohnt hätten. „Wir sind noch nicht am Ziel, aber schon ein ordentliches Stück gegangen.“ Zugleich wird betont, dass weiterhin ein sparsamer Umgang mit Gas nötig sei, damit Deutschland gut durch den ganzen Winter komme.

Die Experten rechneten vier verschiedene Szenarien durch, wie sich der Gasspeicher-Stand entwickeln würde. Alle Annahmen setzen voraus, dass der Gasverbrauch um 20 Prozent reduziert wird und dass drei neue Flüssiggas-Terminals an der deutschen Küste zum Jahreswechsel ihre Arbeit aufnehmen.

Ergebnis: Ist der Winter relativ warm, kommt Deutschland mit einem blauen Auge davon. Bleibt der Winter kalt, kann es ebenfalls reichen, hierbei müssen die Importe aber hoch sein und die Menge der Weiterleitungen an andere Staaten relativ niedrig.

Bundesnetzagentur: Gasmangellage ab Februar möglich

Nur in einem von vier Modellen muss eine Mangellage ausgerufen werden – dann bekäme die Wirtschaft nur noch Gas-Zuteilungen und nicht mehr so viel, wie sie haben will. In diesem Szenario lässt eine Kältephase im Februar den Gasverbrauch nach oben schnellen und die Differenz zwischen Importen und Exporten ist groß – es bleibt also relativ wenig Gas, das nach Deutschland geleitet wurde, im Inland. Dann drohe „eine Gasmangellage ab Ende Februar […], weil die Speicher dann annähernd leer wären“, heißt es in dem Behördendokument.

Bei ihrem vorigen Prognosepapier, das im August veröffentlicht worden war, hatte die Behörde ebenfalls verschiedene Modelle durchgerechnet. Dem schlimmsten Szenario zufolge müsste die Mangellage laut damaliger Schätzung schon im November ausgerufen werden. So eine Befürchtung ist nun vom Tisch, wie sich aus dem neuen Papier ergibt. Zuvor hatten mehrere Medien über das Behördendokument berichtet.

Forscher: 30 Prozent Reduktion beim Gasverbrauch sind wichtig

Etwas pessimistischer äußerten sich die Forscher vom Kopernikus-Projekt Ariadne am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK). Sie halten weiterhin eine deutliche Reduktion des Gasverbrauchs in allen Bereichen für den wichtigsten Schritt, um eine Gasmangellage zu vermeiden. „Unsere Berechnungen zeigen: 30 Prozent Reduktion beim Gasverbrauch sind möglich und wichtig“, fügte der Vize-Leiter des Projekts, Gunnar Luderer, hinzu. So könnten auch „die Gaspreise und verbleibenden Importabhängigkeiten auf ein erträgliches Maß“ begrenzt werden.

Die Forscher fordern dafür insbesondere eine „deutliche Trendwende in der Energiewirtschaft und in der Gebäudewärme, die bisher kaum Verbrauchsminderungen realisieren konnten“. Durch einen konsequenten Ausbau der erneuerbaren Energien „flankiert von einer zeitlich begrenzten stärkeren Nutzung von Kohlekraftwerken“ könne die Gasverstromung bis 2023 um bis zu 50 Prozent und bis 2025 um bis zu 80 Prozent gesenkt werden, erklärten sie.

Gassparen: Verbraucher müssten Raumtemperatur senken

Im Gebäudesektor liegt kurzfristig das größte Einsparpotenzial im Heizverhalten der Verbraucher, zum Beispiel durch „Absenken der Raumtemperatur um ein oder zwei Grad, die Nutzung der Heizung nach Bedarf statt im Dauerbetrieb oder intelligente Heizungsregler“. Dazu müssten mehr Wärmepumpen installiert, Anschlüsse an Fern- und Nahwärmenetze gelegt und der Gebäudebestand stärker saniert werden. So könnten zeitnah 30 Prozent eingespart werden.

In der Industrie gehen die Ariadne-Forscher von einem weiteren Gaseinsparpotenzial von 50 Prozent bis 2025 aus. Damit dies nicht zulasten der Klimabilanz geht, weil etwa auf Öl umgestellt wird, brauche es eine „schnellere Elektrifizierung in der Dampferzeugung“ sowie „eine beschleunigte Entwicklung CO2-neutraler Verfahren für große Einzelanlagen“. (lma/AFP/dpa)