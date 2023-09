Wohlstandsranking: Warum Deutschland so schlecht abschneidet

Von: Lisa Mayerhofer

Im aktuellen Wohlstandsranking des Versicherers Allianz landet Deutschland nur auf Platz 19.

Im aktuellen Wohlstandsranking des Versicherers Allianz landet Deutschland nur auf Platz 19. Das hat mehrere Gründe. Allianz-Chefvolkswirt Ludovic Subran warnt: „Die sorglosen Jahre sind vorbei.“

München – Deutschland hat es nur knapp in die Top 20 geschafft: Der Münchner Versicherer Allianz hat den jährlichen „Global Wealth Report“ veröffentlicht. Nach diesem landet Deutschland im Wohlstandsranking beim Netto-Geldvermögen pro Kopf von 63.540 Euro nur auf Platz 19.

Allainz-Wohlstandsranking: Deutschland weit abgeschlagen auf Platz 19

Aus deutscher Sicht fast uneinholbar weit vorne: Die USA mit einem pro Kopf Netto-Geld-Vermögen von 253.450 Euro, gefolgt von der Schweiz mit 238.780 Euro. Dritter ist Dänemark mit 163.830 Euro. Auf dem 18. Platz – knapp vor Deutschland – landet übrigens Österreich mit 65.330 Euro. Die Zahlen, die sich auf das vorherige Jahr beziehen, zeigen, dass sich die USA bisher wirtschaftlich besser geschlagen hat als Deutschland.

Der triftigste Grund für den Vorsprung der US-Amerikaner ist aber deren Sparverhalten: Diese konnten die vergangenen 20 Jahre beim Sparen an den Aktienmärkten eine Top-Rendite herausholen, der Zinseszinseffekt konnte so bei der gut laufenden US-Börse seine Wirkung entfalten. Die Deutschen haben dagegen ihren Vermögenszuwachs fast ausschließlich durch frische Spargelder erzielt, erklärt die Wirtschaftswoche unter Berufung auf den Report. Die Allianz-Experten meinen dazu: „Während US-Sparer die Märkte die Arbeit machen lassen, verlassen sich insbesondere deutsche Sparer mehr auf eigene Spar-Anstrengungen.“

Allianz-Chefvolkswirt: „2022 war für die Sparer ein Jahr des Schreckens“

Die Sparbemühungen der Deutschen werden vor allem durch die Inflation zerstört: Zwar haben weltweit die privaten Haushalte im vergangenen Jahr mit ihren Geldanlagen so viel verloren wie seit der globalen Finanzkrise 2008 nicht mehr, so die Allianz-Studie. Deutschland ist davon aber stärker betroffen. So schrumpfte das Geldvermögen 2022 um 2,7 Prozent auf 233 Billionen Euro, wie der Versicherungsriese errechnet hat. In Deutschland stand sogar ein Minus von 4,9 Prozent zu Buche, mehr als 2008 (4,5 Prozent). „2022 war für die Sparer ein Jahr des Schreckens“, sagte Allianz-Chefvolkswirt Ludovic Subran dazu am Dienstag.

Die Inflation habe zwei Drittel der Vermögenszuwächse seit 2019 ausradiert. Von einem Zuwachs von nominal 19 Prozent seien real nur 6,6 Prozent übriggeblieben. „Inflationsbereinigt sind die Sparer ärmer als vor der Pandemie.“ In Westeuropa und vor allem in Deutschland stünden die privaten Haushalte wegen der Preissteigerungen sogar schlechter da als 2019. Das reale Geldvermögen sei in der Region um 2,6 Prozent zurückgegangen, in Deutschland um 2,2 Prozent. „Jahrelang haben sich die Sparer über die Nullzinsen beschwert. Doch der wahre Feind der Sparer ist die Inflation“, sagte Subran.

Die Einbußen bei Wertpapieren wie Aktien, Anleihen und Fonds haben die Deutschen aber nicht wieder von den Kapitalmärkten vertrieben, an die sie sich seit den Pandemie-Jahren zunehmend wagen, wie die Allianz betonte. 37 Prozent des neu angelegten Geldes flossen 2022 in Kapitalmarktprodukte, vornehmlich in Fonds. Deshalb macht die Allianz den Anlegern auch Hoffnung. Im Jahr 2023 dürfte das Geldvermögen vor allem wegen der steigenden Börsen global um sechs Prozent zulegen, in Deutschland um drei Prozent. Angesichts der fortwährenden Inflation sei das freilich ein Nullsummenspiel. „Die sorglosen Jahre sind vorbei, ein neues Kapitel ist aufgeschlagen“, sagte Subran.

