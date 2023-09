Wohnen, ohne Miete zu zahlen: Spanien schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe

Von: Amy Walker

Auch in anderen EU-Ländern ist die Wohnungsnot akut. In Spanien gibt es aber ein Gesetz, dass das Wohnen ohne Miete zu zahlen ermöglicht – eine Option, die immer beliebter wird.

Madrid – „Ich suche eine Wohnung zur Miete, in sehr schlechtem Zustand“, so heißt es auf einer spanischen Immobilien-App. Der Suchende hält Ausschau nach ganz bestimmten Angeboten, die es ihm nach spanischem Recht ermöglichen würden, kostenlos zu wohnen. Warum sollte sich aber ein Eigentümer dafür interessieren? Weil er im Gegensatz auch etwas bekommt: Eine vollständige Renovierung des Eigentums.

Das Gesetz, auf das sich immer mehr Wohnungssuchende stützen, gibt es schon seit 2013. Bisher wurde davon aber noch nicht viel Gebrauch gemacht. Angesichts der Wohnungsnot in Großstädten und den immer weiter steigenden Mieten werden solche Alternativen nun doch immer öfter herangezogen. Darüber berichtet die spanische Zeitung El País.

Zu zahlende Miete wird zwischen beiden Parteien vereinbart

Eigentlich ist es ein ganz einfaches Konzept: Wer ein sanierungsbedürftiges Haus oder eine Wohnung hat, aber selbst nicht das Geld hat, die Modernisierung durchzuführen, kann einen Mieter suchen, der die Renovierung selbst durchführen will. Der kann dann eine geringere Miete bezahlen oder, je nachdem wie umfangreich die Renovierung ist, eine Zeit lang kostenlos in der Wohnung leben. Für den Eigentümer hat das noch den Vorteil, dass die Renovierung den Wert der Immobilie deutlich steigern kann.

Wie El País berichtet, werden meistens eher überschaubare Renovierungsarbeiten vereinbart, seltener geht es um eine vollständige Sanierung. Es gehe um Arbeiten wie das Streichen der Wände, die Modernisierung des Badezimmers oder das Austauschen alter Fenster, so die Zeitung. Die zu zahlende Miete wird dann zwischen den beiden Parteien vereinbart. Auch wird vereinbart, wie hoch die Miete nach Abschluss der Arbeiten sein wird – und wie lange der Vertrag danach noch laufen wird.

Wohnungen in Palma, auf der spanischen Insel Mallorca. © Clara Margais/dpa

Sanierung der Gebäude kommt dadurch voran

Noch dazu gibt es einen weiteren Vorteil, auf den Sergio Nasarre, Direktor des UNESCO-Lehrstuhls für Wohnen an der Universität Rovira i Virgili (URV) in Tarragona, in der Zeitung aufmerksam macht. So könnte ein solches System dazu beitragen, dass der Gebäudebestand in Spanien insgesamt häufiger saniert würde. Genauso wie in Deutschland sind auch viele Wohngebäude in Spanien sanierungsbedürftig, ihre Modernisierung würde erheblich zur Absenkung des CO₂-Fußabdrucks im Gebäudesektor beitragen.

Nasarre ist sogar der Meinung, dass Gemeinden die Mietsanierungen fördern sollte, zum Beispiel, indem die Mieter einen Zuschuss für die Beschaffung der Materialien erhalten. Das sei viel kostengünstiger als eine Förderung für das Renovieren im Allgemeinen.