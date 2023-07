Wohnungsmarkt: Wo der Immobilienkauf noch erschwinglich ist

Kaufen oder Mieten?

Wohneigentum ist nicht überall in Deutschland teuer. Es gibt Landkreise, in denen die laufenden Kosten beim Kauf günstiger sind als die Miete.

Berlin - Die Lage auf dem Immobilienmarkt ist angespannt. Nicht zuletzt die hohen Bauzinsen von mittlerweile rund vier Prozent schrecken viele Kaufinteressenten ab und lassen die Nachfrage nach Wohneigentum sinken. Dennoch gibt es Landkreise in Deutschland, in denen Immobilienkäufer bei den monatlichen Ausgaben fürs Wohnen finanziell besser dastehen als Mieter. Das berichtet die WirtschaftsWoche unter Berufung auf eine Studie des Forschungsinstituts Empirica. Zugrunde gelegt wird dabei der Kauf einer 80-Quadratmeter-Wohnung mit einem Kreditanteil von 80 Prozent.

Laufende Kosten für Kauf und Miete: Wohneigentum im Saale-Orla-Kreis am günstigsten

Am günstigsten ist Wohneigentum demnach im thüringischen Saale-Orla-Kreis. Dort liegt die monatliche Belastung der Wohnungskäufer durch Zins und Tilgung um 5,9 Prozent unter der Nettokaltmiete eines vergleichbaren Objekts. Im brandenburgischen Kreis Elbe-Elster sind es immerhin noch fünf Prozent. Auch in den westlichen Bundesländern kann ein Kauf günstiger sein. In der Stadt Pirmasens (Rheinland-Pfalz) spart man immerhin 2,5 Prozent im Vergleich zur Miete.

+ Es gibt noch Regionen in Deutschland, in der der Wohnungskauf günstiger als das Mieten ist. (Symbolbild) © serienlicht/Imago

Auf der anderen Seite gibt es Regionen, in denen sich der Kauf nicht lohnt. So liegen im Landkreis Nordfriesland die monatlichen Belastungen beim Kauf einer Wohnung um 40 Prozent über der entsprechenden Miete. Hier werden die Kosten allerdings vor allem durch die Insel Sylt verzerrt, auf der es viele Ferienimmobilien gibt. In Vorpommern-Greifswald, mit der Insel Usedom sind es immerhin noch 31,5 Prozent.

Da sind sogar Städte günstiger. In Frankfurt, Berlin, Hamburg und München muss der Käufer monatlich zwischen 19 und 26 Prozent mehr aufbringen als der Mieter.

Laufende Kosten für Kauf und Miete: Hinzugerechnet werden muss noch der Eigenanteil

Doch die laufende Belastung für Zins und Tilgung des Kredits ist nicht die gesamte finanzielle Belastung bei einem Kauf. Denn bei einem Kreditanteil von 80 Prozent, von dem die Empirica-Studie ausgeht, muss der Käufer immerhin noch einen Eigenanteil von 20 Prozent aufbringen.

Dieser Eigenanteil bezieht sich auf den Bruttokaufpreis, also einschließlich der Kaufnebenkosten. Dazu zählen die Grunderwerbsteuer, Notar- und Gerichtskosten und in vielen Fällen auch Maklergebühr. Hierfür setzt Empirica 15 Prozent des eigentlichen Kaufpreises an. Damit fällt auch der Eigenanteil entsprechend höher aus.

Kaufen und Mieten: Nächstes Jahr könnte sich das Blatt wieder wenden

Allerdings gibt es auch Experten, die optimistisch in die Zukunft blicken. „Schon Anfang 2024 könnten wir die ersten Zinssenkungen in der Wohnungsbaufinanzierung erleben“, so Michael Voigtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW Köln) gegenüber der WirtschaftsWoche. Die Inflation könnte überraschend stark und schnell sinken, dann könnten sich auch Zinsen für langfristige Immobilienkreditzinse schnell anpassen. Damit würde Wohneigentum wieder erschwinglicher werden.

Auch Fabian Henning, Verkaufsleiter beim Immobilienunternehmen Accentro, zeigt sich optimistisch, wenn auch aus einem anderen Grund. Selbst bei gleichbleibenden Zinsen könnte Kaufe im Vergleich zu Mieten im Laufe des kommenden Jahres günstiger werden, weil die Mieten weiter steigen. „In Berlin und einigen anderen Großstädten steigen die Neuvertragsmieten derzeit mit zehn Prozent und mehr pro Jahr“, so Henning. Je stärker die Miete steigen, desto größer wird der Kaufanreiz.

