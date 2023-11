Autohändler wollen Kunden dazu überreden, Verbrenner statt E-Autos zu kaufen

Von: Julian Baumann

In Deutschland stockt die E-Auto-Offensive derzeit, doch auch in den USA sind die Händler offenbar nicht auf etwaige Kundenwünsche vorbereitet.

Stuttgart/Washington D.C. - Der große E-Auto-Boom ist laut Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer zu Ende. Tatsächlich ist inzwischen sogar bei Mercedes-Benz und BMW eine gewisse Abkühlung beim Verkauf der elektrischen Modelle zu bemerken und VW muss aufgrund geringer Nachfrage am Standort Zwickau sogar Personal abbauen. In den USA, wo bekanntlich E-Auto-Platzhirsch Tesla seinen Hauptsitz hat, scheinen die Händler aber auch noch nicht so wirklich auf die Ära der Elektroautos vorbereitet zu sein.

Wie die Washington Post schreibt, berichteten mehrere Kunden, dass ihnen Autohändler vom Kauf eines E-Autos abgeraten haben. Als ein Mann mit einem BMW i3 eine Testfahrt machen wollte, soll der Händler ihm erklärt haben, dass er mit dem elektrischen Kleinwagen gerade mal 45 Meilen pro Stunde (etwa 72 Kilometer pro Stunde) fahren könne. „Das hat mich irgendwie verblüfft“, berichtet er. Andere Kunden erklärten gegenüber der Zeitung aber ebenfalls, dass ihnen trotz des Interesses an einem E-Auto von den Händlern der Kauf eines Verbrenners nahegelegt wurde.

Kunden berichten, dass Händler in den USA wenig Ahnung von E-Autos haben

In den USA sind protzige, qualmende Fahrzeuge mit viel PS seit jeher sehr beliebt. Ein Pick-up-Fahrer parkte eine Tesla-Ladestation zu und schoss mit einem Sticker gegen E-Autos, auf dem stand: „Ich identifiziere mich als Prius“. Dennoch setzen neben Tesla und Co. auch die traditionellen Autohersteller der Staaten zunehmend auf elektrische Modelle. Laut der Washington Post haben die Autohändler aber noch vergleichsweise wenig Ahnung von der vermeintlich neuen Technik und raten deshalb eher zu benzinbetriebenen Fahrzeugen, mit denen sie sich auskennen.

Tatsächlich sind elektrische Fahrzeuge aber weder in Europa, noch in den USA neu. Ein Foto zeigt etwa ein E-Auto aus dem Jahr 1911 beim Laden in einer Garage in New York City. James Richards, Chef eines US-Unternehmens, der verschiedene E-Autos von Ford, VW oder Chevrolet Probe gefahren war, bezeichnete seine Erfahrung mit den Händlern aber als „beschämend“, da sie wenig Ahnung von der Materie hätten. „Ich hatte das Gefühl, dass ich mehr über elektrische Autos weiß, als sie“, berichtet er.

Kunde geht schließlich zu Tesla – „alle anderen Händler wirken nicht gerade wie Spezialisten“

Richards wollte nach eigenen Angaben ursprünglich den elektrischen Pick-up Ford F-150 Lightning kaufen. Der Händler erklärte ihm aber, dass er das Fahrzeug nur mit Sonderausstattung bestellen könne, die mit einem hohen Händleraufschlag verbunden sei. Deshalb entschloss er sich letztendlich, direkt bei Tesla ein Model Y zu kaufen. „Die Tesla-Leute sind E-Auto-Fans“, sagte er gegenüber der Washington Post. „Alle anderen Händler – Ford, VW, General Motors – wirken nicht gerade wie Spezialisten.“

Händler in den USA scheinen auf das Interesse an E-Autos nicht wirklich vorbereitet zu sein und raten eher zu Verbrennern. © marina13 via imago-images.de

Eine weitere Kundin berichtete, dass sie kurz davor stand, den Kaufvertrag für einen elektrischen Fiat 500e zu unterschreiben, als ihr der Händler erklärte, er wisse wenig von E-Autos, könne ihr aber stattdessen ein benzinbetriebenes Auto anbieten. Demnach scheint die E-Mobilität in den USA noch nicht bei allen Händlern angekommen zu sein. Deutschland hat sich das engagierte Ziel gesetzt, bis 2030 15 Millionen vollelektrische Pkw auf die Straßen zu bringen, wird laut einem Experten damit aber scheitern.