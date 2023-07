Zwei-Tage-Woche bei vollem Lohn – Bewerberflut für Unternehmen aus Österreich

Von: Markus Hofstetter

Teilen

In einem Unternehmen aus Österreich kann man in 20 Stunden genauso viel verdienen wie in Vollzeit. Das klingt gut, hat jedoch einen Haken. Dennoch gab es viele Bewerbungen, auch aus Deutschland.

Eggelsberg – In vielen Branchen herrscht Personalmangel. Um attraktiver zu werden, lassen sich Unternehmen einiges einfallen. Eine Maßnahme ist die Einführung einer Vier-Tage-Woche. So ist laut der Jobbörse Indeed in den vergangenen fünf Jahren der Anteil der Stellenanzeigen mit der Möglichkeit einer Vier-Tage-Woche um rund 848 Prozent gestiegen.

Zwei-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich: 700 Bewerber auf 500 Stellen

Noch einen Schritt weiter ist ein Unternehmen aus Österreich gegangen. B&R Industrial Automation aus Eggelsberg nahe der deutschen Grenze setzt auf ein besonderes Beschäftigungsmodell, um schnell auf eine hohe Nachfrage nach seinen Automatisierungslösungen reagieren zu können. Für zwei 10-Stunden-Schichten, die ausschließlich samstags und sonntags stattfinden, bietet B&R ein Gehalt, das einem Vollzeitjob in Österreich entspricht.

B&R Industrial Automation hat für ein Jahr eine Zwei-Tage-Woche eingeführt © B&R Industrial Automation

Das Modell, dem Betriebsrat und Gewerkschaft zugestimmt haben, stieß auf eine große Resonanz. Im Dezember wurden die Stellen ausgeschrieben, innerhalb weniger Wochen haben sich über 700 Interessenten gemeldet. Laut B&R war das Spektrum der Bewerber groß, darunter waren Menschen jeden Alters und in jeder Lebenssituation, seien es Studierende, junge Singles, Menschen mit Kindern und Familie und Alleinerziehende, Arbeitssuchende ebenso wie Quereinsteiger oder Selbstständige.

Zwei-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich: Ein Bewerber kam aus Nürnberg

Ein Großteil der Bewerber kam aus Linz, Wien und dem angrenzenden Bayern, unter anderem auch aus Nürnberg. Viele nehmen auch einen längeren Arbeitsweg in Kauf, manche sogar bis zu vier Stunden.

300 der Bewerber haben ihre Arbeit im März aufgenommen, weitere 200 folgten im April. Das Modell ist allerdings zeitlich befristet, die Wochenendschicht läuft vereinbarungsgemäß bis Ende Februar 2024. Allerdings stehen die Menschen dann nicht auf der Straße. B&R hofft, dass möglichst viele der neuen Mitarbeiter in die bestehenden Schichten wechseln werden.

Rote Liste: Neun Berufe, die in der Zukunft aussterben könnten Fotostrecke ansehen

Zwei-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich: Unternehmen sieht Modell als Erfolg

Nach einigen Monaten zieht B&R eine erste Bilanz des neuen Schichtmodells. „Unsere ursprünglichen Produktionsziele haben wir in den ersten Wochen bereits erreicht“, heißt es laut der Kronen-Zeitung aus der Firma. Die Fluktuation sei gering, das Modell habe sich aus Sicht der Mitarbeiter und des Unternehmens mehr als bewährt.