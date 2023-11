Sternschnuppen im November: Gute Beobachtungsbedingungen für die Leoniden

Von: Tanja Banner

So viele Sternschnuppen wie in der Vergangenheit bieten die Leoniden heute nicht mehr. Doch wer Meteore sehen will, findet dafür 2023 besonders gute Bedingungen vor.

Frankfurt – Einst war der November der Sternschnuppen-Monat schlechthin. Die Leoniden waren ein aktiver Sternschnuppen-Strom und wurden in einer Reihe mit den bekannten Meteorströmen der Perseiden im August und der Geminiden im Dezember genannt. Viele Sternschnuppen sind heutzutage nicht mehr zu erwarten – doch im Jahr 2023 sind die Beobachtungsbedingungen dafür ausgesprochen gut.

Die Leoniden sind berühmt für ihre heftigen Ausbrüche. In den Jahren 1799, 1833, 1866 und 1966 fanden regelrechte Meteorstürme statt, bei denen mehrere tausend Sternschnuppen pro Stunde zu sehen waren. Auch in den Jahren 1998 und 1999 konnte man ergiebige Meteorschauer beobachten. Im Jahr 2023 wird das anders sein. In diesem Jahr ist kein besonderes Sternschnuppen-Feuerwerk der Leoniden zu erwarten.

Name: Leoniden Typ: Meteorstrom Zeitraum: 6. November bis 30. November Maximum: 18. November 2023 um 6 Uhr MEZ Sternschnuppen pro Stunde (ZHR): 10 Quelle: IMO Meteor Shower Calendar

Leoniden flitzen über den Himmel: Sternschnuppen-Maximum ist am 18. November 2023

Am 18. November 2023 um 6 Uhr MEZ wird die Erde im Weltall eine Staubspur durchqueren, die der Komet 55P/Tempel-Tuttle bei seiner Umrundung der Sonne hinterlassen hat. Dabei dringen Staubkörnchen in die Erdatmosphäre und sorgen für die Sternschnuppen, die über den Himmel zu flitzen scheinen.

Sternschnuppen flitzen ohne Vorwarnung über den Himmel – ein beeindruckender Anblick. (Archivbild) © Matthias Balk/dpa

Die International Meteor Organization (IMO) gibt einen Wert von zehn Sternschnuppen pro Stunde für die Leoniden im Jahr 2023 an. Diese Anzahl kann man jedoch nur bei perfekten Beobachtungsbedingungen erreichen – der Himmel muss dafür sehr dunkel sein, der Blick ans Firmament möglichst ungestört. Außerdem muss der Radiant, die Stelle am Himmel, aus der die Sternschnuppen auszuströmen scheinen, hoch am Himmel stehen.

Meteorstrom der Leoniden verspricht nur wenige Sternschnuppen

Diese Bedingungen sind sehr schwer zu erreichen – man sollte also mit eher weniger Sternschnuppen pro Stunde rechnen. Dafür ist 2023 ein gutes Jahr, um die Leoniden zu beobachten: Das Sternbild Löwe, aus dem die Meteore auszuströmen scheinen, steht rund um das Maximum am 18. November um 6 Uhr hoch am Himmel. Dieser ist zu dieser Zeit noch dunkel und auch der Mond stört nicht mit seinem Licht, da erst am 27. November Vollmond ist und er deshalb bereits am frühen Abend untergeht. (tab)