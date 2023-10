Nasa erlebt Überraschung beim Öffnen der Kapsel mit Asteroiden-Material

Von: Tanja Banner

Langsam arbeiten sich Nasa-Fachleute zu dem Material vom Asteroiden „Bennu“ vor, das die Raumsonde „Osiris-Rex“ zur Erde gebracht hat – und werden überrascht.

Houston – Seit dem 24. September befindet sich eine Gesteinsprobe des Asteroiden „Bennu“ auf der Erde und wird derzeit von Forscherinnen und Forschern der US-Raumfahrtorganisation Nasa untersucht. Doch die Öffnung der Kapsel, die das Asteroiden-Material beinhaltet, geht langsamer vonstatten, als gedacht – und zwar „aus dem besten Grund“, wie es bei der Nasa selbst heißt. Die Kapsel quillt quasi über vor Asteroiden-Material. Es befindet sich so viel Staub des Asteroiden in der Kapsel, dass der darin befindliche Wissenschaftsbehälter mit dem eigentlichen Asteroiden-Gestein noch gar nicht geöffnet wurde.

Die Kapsel selbst, die von der Nasa-Raumsonde „Osiris-Rex“ über der Wüste von Utah abgeworfen wurde, schützt den sogenannten TAGSAM-Kopf, der im Oktober 2020 auf dem Asteroiden Proben genommen hat. Dabei half auch der Rockstar und Astrophysiker Brian May. In dem wissenschaftlichen Behälter befindet sich der Großteil des Asteroiden-Materials. Doch um dort hinzukommen, müssen sich die Forscherinnen und Forscher offenbar erst einmal durch das Material arbeiten, das sich außerhalb des TAGSAM-Kopfes in der Kapsel befindet.

Nasa-Mission „Osiris-Rex“: Mehr Asteroiden-Material als gedacht

Für die beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist das eine Überraschung. Zwar hat man laut Nasa damit gerechnet, dass man außerhalb des wissenschaftlichen Behälters Asteroiden-Material findet. Doch die Menge, die dort nun tatsächlich vorhanden ist, erstaunt die Forschenden dennoch. „Das beste ‚Problem‘ ist, dass es so viel Material gibt, dass es länger dauert, als wir erwartet haben, es zu sammeln“, freut sich Nasa-Mitarbeiter Christopher Snead. „Es gibt viel reichhaltiges Material außerhalb des TAGSAM-Kopfes, das auch für sich genommen interessant ist. Es ist wirklich spektakulär, all dieses Material dort zu haben.“

Die Kapsel, in der die Asteroiden-Proben zur Erde transportiert wurden, ist geöffnet. Darin steckt der wissenschaftliche Behälter, in dem sich die Asteroiden-Proben befinden. © Nasa/Robert Markowitz

Derzeit führen Fachleute erste Schnellanalysen des Asteroiden-Materials durch, das sich außerhalb des wissenschaftlichen Behälters befindet. Geplant ist, so ein erstes Verständnis für das Material des Asteroiden „Bennu“ zu erhalten. Außerdem wollen die Forscherinnen und Forscher herausfinden, was sie von der Hauptprobe erwarten können. „Wir verfügen über alle mikroanalytischen Techniken, die wir einsetzen können, um die Probe wirklich zu zerlegen, fast bis auf die atomare Ebene“, betont Lindsay Keller vom „Osiris-Rex“-Probenanalyseteam in einer Mitteilung der Nasa.

Nasa will die eigentliche Asteroiden-Probe bald der Öffentlichkeit zeigen

In den kommenden Wochen soll die eigentliche Asteroiden-Probe mitsamt des TAGSAM-Kopfes in einen speziellen Handschuhkasten gelegt werden, der hermetisch nach außen abgeschlossen ist. Dann wird der wissenschaftliche Behälter vorsichtig geöffnet, um die eigentliche Gesteinsprobe herauszuholen. Am 11. Oktober will die Nasa die Asteroiden-Probe erstmals öffentlich zeigen, dann liegt viel Arbeit vor den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern.

Die Forschung erhofft sich von den „Bennu“-Proben viel – schließlich gelten Asteroiden als Überbleibsel aus der Entstehungszeit des Sonnensystems, die in der Kälte des Weltalls konserviert wurden. Im Raum stehen einige der ganz großen Fragen der Menschheit: Haben Asteroiden einst das Wasser auf die Erde gebracht? Und sind sie vielleicht sogar dafür verantwortlich, dass einige der Bausteine des Lebens auf die Erde gelangt sind? Zahlreiche Forschungsteams werden sich in den kommenden Monaten und Jahren mit diesen Fragen und den Proben des Asteroiden „Bennu“ beschäftigen. (tab)