Sternschnuppen im Dezember: Ursiden sind kurz vor Heiligabend zu sehen

Von: Cefina Gomez

Beim Meteorstrom der Ursiden haben Schaulustige kurz vor Weihnachten noch die Gelegenheit, einen Blick auf die womöglich letzten Sternschnuppen des Jahres zu werfen.

München – Sternenfreunde und Astronomie-Begeisterte dürfen sich kurz vor Heiligabend auf ein beeindruckendes Schauspiel am Nachthimmel vorbereiten. Der Höhepunkt des Meteorstroms der Ursiden wird laut der Vereinigung der Sternfreunde voraussichtlich am 23. Dezember erreicht. Zuletzt hat der spektakuläre Geminiden Sternschnuppen-Schauer für Aufsehen gesorgt.

Die besten Beobachtungsstunden für vorweihnachtliche Sternschnuppen

Uwe Pilz, der Vorsitzende des Vereins Vereinigung der Sternfreunde, empfiehlt am 22. und 23. Dezember die Sternschnuppen in den frühen Morgenstunden ab 4:30 Uhr zu beobachten. „An diesen Tagen ist der Strom schon relativ stark, und der Mond untergegangen“, erklärt Pilz gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Der optimale Beobachtungszeitraum beträgt etwa zwei Stunden, sofern das Wetter mitspielt, bevor die Morgendämmerung den Himmel erhellt. Am Morgen des Heiligabends könnte der Mond die Nachtsicht jedoch stören.

Meteorstrom der Ursiden: Kurz vor Weihnachten können eine Menge Sternschnuppen beobachtet werden. © Matthias Balk/dpa

Das Wetter könnte Schaulustigen allerdings einen Strich durch die Rechnung machen. Laut Wetter-Prognose von wetter.net wird vielerorts Weihnachten eher turbulent als ruhig und weiß.

So viele Sternschnuppen können Beobachter erwarten

Auch wenn die Ursiden generell als schwacher Meteoritenschwarm gelten, spricht Pilz von etwa zehn Sternschnuppen pro Stunde. Der Blick in den Norden wird vom Experten besonders empfohlen, um das Phänomen in seiner ganzen Pracht zu erleben. Die Ursiden scheinen dabei aus dem Sternbild des kleinen Wagens zu entspringen, wobei ihre Ursprünge im Kometen 8P/Tuttle liegen, dessen kosmische Bahn die Erde kreuzt.

Sollte aufgrund des Wetters keine Sichtung möglich sein, dürfen sich Astronomie-Begeisterte bereits auf 2024 freuen. Ein Komet mit „Teufelshörnern“ wird der Erde nächstes Jahr nah kommen und der Sonnenzyklus soll nächstes Jahr auch seinen Höhepunkt erreichen. (cg)