Nachricht erreicht die Erde per Laserstrahl aus dem Weltraum

Von: Tanja Banner

Eine Nachricht aus dem Weltall legt die 40-fache Entfernung zwischen Erde und Mond zurück. Um ihren Inhalt geht es dabei nicht.

Pasadena – Die Entfernungen im Weltraum sind unvorstellbar groß – und eine große Herausforderung für die Kommunikation. Vor allem dann, wenn Menschen eines Tages auf dem Mars leben und arbeiten sollten, wird das ein großes Thema. Aber auch jetzt schon könnten die Datenverbindungen schneller sein, um in kürzerer Zeit mehr Daten von den robotischen Forschern auf dem Planeten Mars zu erhalten. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat daher ein Experiment ins All geschickt, das nun erstmals Daten zur Erde übermittelt hat – und das aus einer Distanz von 16 Millionen Kilometern.

Bislang werden Radiowellen für die Kommunikation mit weit entfernten Raumsonden oder den Rovern auf dem Mars genutzt. Doch höhere Lichtfrequenzen, wie zum Beispiel nahes Infrarot, könnten die Bandbreite und somit die Geschwindigkeit der Kommunikation steigern. Dies ist die Grundidee des Experiments „Deep Space Optical Communications“ (DSOC), welches an Bord der Nasa-Sonde „Psyche“ ins All reist. „Psyche“ ist auf dem Weg zu den trojanischen Asteroiden des Planeten Jupiter und wird sich somit weit von der Erde entfernen.

Nasa-Experiment DSOC schickt Nachricht per Laser zur Erde

Am 14. November hat das DSOC-Experiment erstmals Kontakt zur Erde aufgenommen und einen Nahinfrarot-Laserstrahl mit Testdaten aus fast 16 Millionen Kilometern Entfernung zum Hale-Teleskop in Kalifornien gesendet. 16 Millionen Kilometer – das entspricht etwa der 40-fachen Distanz zwischen Erde und Mond. Optische Kommunikation wurde bisher noch nie über eine derart große Strecke getestet. „Es war eine große Herausforderung, und wir haben noch viel zu tun, aber für kurze Zeit konnten wir Daten senden, empfangen und dekodieren“, unterstreicht die DSOC-Projektleiterin Meera Srinivasan.

Für die Kontaktaufnahme mit der Erde benötigt DSOC etwas Unterstützung: Zuerst schickt das irdische Teleskop einen Laserstrahl ins Weltall, den das Experiment an Bord der Nasa-Raumsonde nutzt, um sein Ziel auf der Erde anzuvisieren. Erst dann wird die Kommunikation gestartet.

Optische Kommunikation soll hochauflösende Daten vom Mars möglich machen

Das Nasa-Projekt zielt darauf ab, die Aufrechterhaltung der Datenübertragung mit hoher Bandbreite über verschiedene Entfernungen zur Erde zu demonstrieren. Zukünftig soll die Technologie ermöglichen, „wissenschaftliche Informationen, hochauflösende Bilder und Videostreams zu senden, um den nächsten großen Schritt der Menschheit zu unterstützen: Menschen zum Mars zu schicken“, so Trudy Kortes, Direktorin für Technologiedemonstrationen bei der Nasa.

Das DSOC-Experiment soll in den nächsten zwei Jahren Datenübertragungsraten testen, die zehn- bis hundertmal größer sind als die modernsten Funkfrequenzsysteme, die derzeit von Raumfahrzeugen genutzt werden, so die Nasa. Dies soll zukünftigen Erkundungsmissionen zugutekommen und wissenschaftliche Instrumente mit höherer Auflösung ermöglichen.

Neue Kommunikationsmöglichkeit soll Erforschung des Weltraums durch Menschen ermöglichen

Jason Mitchell, Direktor der Nasa-Abteilung für fortschrittliche Kommunikations- und Navigationstechnologien, ist begeistert: „Optische Kommunikation ist ein Segen für Wissenschaftler und Forscher, die immer mehr von ihren Weltraummissionen erwarten, und wird die Erforschung des Weltraums durch den Menschen ermöglichen. Mehr Daten bedeuten mehr Entdeckungen.“

Optische Kommunikation über kürzere Strecken, wie im Erdorbit oder von der Erde zum Mond, wurde bereits zuvor von der Raumfahrt getestet. Im Vergleich zum Test im tiefen Weltraum hat die Anwendung auf kurzen Strecken einen klaren Vorteil: Sie ist so schnell, dass sich das Ziel des Laserstrahls kaum bewegt. Beim ersten Test am 14. November benötigte der Laser von der Raumsonde zum Empfänger lediglich etwa 50 Sekunden. Doch die Entfernungen werden größer und damit auch die Zeit, die der Laserstrahl braucht, um an sein Ziel zu gelangen.

20 Minuten braucht der Laser bald von der Raumsonde bis zum Empfänger

Am weitesten Punkt der Raumsonde „Psyche“ von der Erde wird der Laserstrahl etwa 20 Minuten benötige, um sein Ziel zu erreichen. In dieser Zeit hat sich die Raumsonde weiterbewegt und auch die Erde hat sich weiter gedreht. Diese Bewegungen müssen bei der Kommunikation berücksichtigt werden – keine leichte Aufgabe. (tab)

