Verschollenes Argoland: Geheimnis des verlorenen Kontinents gelüftet

Von: Tanja Banner

In Südostasien haben Forscher den verschollenen Kontinent Argoland aufgespürt – allerdings ist er nicht mehr an einem Stück. (Symbolbild) © imago images/imagebroker

Der Kontinent Argoland, einst Teil Australiens, ist seit Millionen Jahren verschollen. Forscher haben nun seine Spuren entdeckt.

Utrecht – Vor 200 Millionen Jahren hatte unser Planet noch ein völlig anderes Erscheinungsbild als heute. Anstelle der heutigen Kontinente existierte ein gigantischer Superkontinent namens Pangaea, der sich mit der Zeit durch die Bewegung tektonischer Platten veränderte. Vor 155 Millionen Jahren löste sich ein etwa 5000 Kilometer langes Landstück im Westen Australiens ab und driftete davon. Dieses abgetrennte Landstück, das den Namen „Argoland“ erhielt, galt seitdem als vermisst.

Dass ein Teil Australiens sich abgespalten hat, ist weitgehend gesichert. Dieses Wissen stützt sich auf die Tatsache, dass der abgetrennte Kontinentteil eine Lücke hinterließ: Tief im Ozean existiert ein verborgenes Becken, die Argo-Tiefseeebene. Tiefseeebenen befinden sich normalerweise an den Rändern der Kontinente, was darauf hindeutet, dass ein Teil des Kontinents fehlt. Aber wohin ist Argoland verschwunden?

Verschollener Kontinent existiert doch noch – Forscher finden Argoland

Die Wissenschaft hat jahrelang nach dem verlorenen Kontinent gesucht – und scheint nun fündig geworden zu sein. Die Beschaffenheit des Meeresbodens wies die Geologen Eldert Advokaat und Douwe van Hinsbergen von der Universität Utrecht darauf hin, dass der verlorene Kontinent nach Nordwesten abgedriftet sein musste. Sie vermuteten ihn daher in der Region, in der sich heute die Inseln Südostasiens befinden. Doch dort gibt es keinen großen, zusammenhängenden Kontinent – Argoland war also nicht einfach aufzuspüren.

Um das Rätsel zu lösen, widmeten sich die beiden Geologen den Inseln Südostasiens. „Wir hatten es im wahrsten Sinne des Wortes mit Informationsinseln zu tun, weshalb unsere Forschung so lange gedauert hat“, erläutert Advokaat in einer Mitteilung seiner Universität. „Wir haben sieben Jahre damit verbracht, das Puzzle zusammenzusetzen.“ Schließlich gelangten die Forscher zu einer Antwort: Argoland hat sich in Fragmente zerlegt, existiert aber noch immer. „Sonst hätten wir ein großes wissenschaftliches Problem“, betont das Forscherteam.

Von Australien nach Südostasien: Verschwundener Kontinent Argoland

Die Situation in Südostasien unterscheidet sich stark von der in Afrika oder Südamerika, wo ein Kontinent sauber in zwei Teile zerbrochen ist. „Argoland zersplitterte in viele Bruchstücke. Das versperrte uns den Blick auf die Reise des Kontinents“, betont Advokaat. Die Wissenschaftler stellten fest, dass die Fragmente etwa zur gleichen Zeit an ihren heutigen Standorten eintrafen –dadurch konnte rekonstruiert werden, wie sie einst miteinander verbunden waren. Die kleinen Splitter und Bruchstücke formen eine Collage, die zeigt: Argoland liegt heute unter den grünen Dschungeln großer Teile Indonesiens und Myanmars verborgen.

Laut den Forschern ist die Zerstückelung von Argoland typisch für den Mikrokontinent: Es gab nie einen einzelnen, klar definierten und zusammenhängenden Kontinent Argoland, sondern eher mikrokontinentale Fragmente, die durch ozeanische Becken getrennt waren. In dieser Hinsicht ähnelt Argoland dem verschollenen Kontinent Groß-Adria, der mittlerweile fast vollständig im Erdmantel versunken ist, oder Seelandia, dem weitgehend untergegangenen Kontinent östlich von Australien. „Die Zersplitterung von Argoland begann vor etwa 300 Millionen Jahren“, erklärt Van Hinsbergen.

Die Forschungsergebnisse der beiden Wissenschaftler wurden im Fachjournal Gondwana Research veröffentlicht. (tab)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Tanja Banner sorgfältig überprüft.