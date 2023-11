Forscher entdecken Hinweis auf „undichten“ Erdkern

Von: Tanja Banner

Teilen

Die Baffin-Insel in Kanada birgt ein geologisches Geheimnis. Ein seltener Fund könnte ein Hinweis auf eine bisher unbekannte Eigenschaft des Erdkerns sein.

Baffin-Insel – Ist der Erdkern undicht? Um diese Hypothese zu untersuchen, hat ein Forschungsteam erneut das Lavagestein auf der Baffin-Insel untersucht. Dabei hat es wesentlich höhere Helium-3-Konzentrationen als bei vorherigen Studien festgestellt. Genauer gesagt, entdeckten die Wissenschaftler das höchste Verhältnis von Helium-3 zu Helium-4, das jemals in irdischem Gestein gemessen wurde.

Die Baffin-Insel, gelegen zwischen Kanada und Grönland, gilt als fünftgrößte Insel weltweit. Sie ist ein bedeutendes Studienobjekt für Geologen, unter anderem aufgrund der Entdeckung von Vulkangestein, welches aus 4,5 Milliarden Jahre altem Material aus dem Erdinneren besteht. In der Vergangenheit stießen Wissenschaftler auf der Baffin-Insel auf Helium-3-Spuren in Lavagestein – ein Fund, der für Experten äußerst faszinierend ist.

Im Gegensatz zu Helium-4 ist Helium-3 nämlich ein Isotop, das heutzutage auf der Erde sehr selten vorkommt. Es war weit verbreitet, als die Erde entstand und wurde damals im Erdkern, der so heiß ist wie die Oberfläche der Sonne, eingeschlossen. Wenn es an der Erdoberfläche gefunden wird, ist es sehr wahrscheinlich, dass es aus dem Erdkern stammt.

Ist der Erdkern „undicht“? Helium-3-Fund scheint darauf hinzudeuten

Ist der Erdkern „undicht“? Eine neue Studie unterstützt diese Theorie. (Symbolbild) © imago/UPI Photo

„Unsere hohen 3He/4He-Messungen deuten darauf hin, dass Gase, die vermutlich während der Entstehung des Sonnensystems aus dem Sonnennebel stammen, auf der Erde besser erhalten sind als bisher angenommen“, erklärt Forrest Horton gegenüber CNN. Der Forscher, ein Co-Autor der Studie, die im Fachjournal Nature veröffentlicht wurde, fährt fort: „Helium-3 ist auf der Erde selten, weil es auf dem Planeten nicht in nennenswerten Mengen produziert wurde und im Weltraum verloren geht. Während sich der felsige Teil der Erde bewegt und konvektiert wie heißes Wasser auf einer Herdplatte, steigt Material auf, kühlt ab und sinkt. Während der Abkühlungsphase geht Helium in die Atmosphäre und dann in den Weltraum verloren.“

Auf der Baffin-Insel tritt Helium-3 aus

Doch wie gelangte das Helium aus dem Erdinneren in die analysierte Lava, die etwa 60 Millionen Jahre alt ist? Die Hypothese der Wissenschaftler reicht noch viel weiter in die Geschichte des Universums zurück – bis zum Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren. Mit dem Urknall, dem Beginn des Universums, wurden große Mengen an Wasserstoff und Helium ins All freigesetzt. Als das Sonnensystem vor 4,5 Milliarden Jahren entstand, wurde vermutlich Helium während der Bildung der Erde im Erdkern eingelagert.

Das Helium-3 stieg vom Kern auf und gelangte durch Magma an die Erdoberfläche, das während der Eruptionen auf der Baffin-Insel vor 60 Millionen Jahren aufstieg. Horton erklärt es folgendermaßen: „Während der Eruption entkam der größte Teil der Gase aus dem Magma in die Atmosphäre.“ Die aktuelle Untersuchung stützt die Annahme, dass Helium-3 aus dem Erdkern austritt und dies schon seit längerer Zeit tut – allerdings sind sich die Wissenschaftler unsicher, wie lange dies schon der Fall ist.

Wie lange hat der Erdkern schon ein „Leck“?

„Die Lava ist etwa 60 Millionen Jahre alt und der Aufstieg des Mantelplumes dauerte vielleicht mehrere zehn Millionen Jahre“, sagt Horton. „Das Helium, das wir in diesen Gesteinen gemessen haben, wäre also vor vielleicht 100 Millionen Jahren oder möglicherweise schon viel früher aus dem Kern entwichen.“ (tab)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Tanja Banner sorgfältig überprüft.