SpaceX-Raketen reißen Löcher in die Atmosphäre

Von: Tanja Banner

90 Minuten nach dem Start einer SpaceX-Rakete leuchtet es rot am Himmel. Das Phänomen entzweit die Forschung: Liefert es wichtige Daten oder stört es?

Boston – Die wiederverwendbaren Raketen von SpaceX haben die Raumfahrt gehörig durcheinandergewirbelt – und auch am Himmel ist Dank der zahlreichen Raketenstarts einiges los. Dass die „Falcon 9“-Raketen von SpaceX unter bestimmten Bedingungen für die sogenannte „SpaceX-Spirale“ sorgen, ist bereits seit längerem bekannt. Jetzt machen zwei Wissenschaftler auf ein weiteres Phänomen aufmerksam, das mit den Raketen zusammenhängt: Die „SpaceX-Auroras“.

Der Begriff Aurora steht für Polarlicht, doch im Fall des SpaceX-Phänomens geht es nicht um ein Leuchten am Himmel, das durch die Sonne ausgelöst wird. Stattdessen geht es um ein rotes, kugelförmiges Leuchten, das etwa 90 Minuten nach einem SpaceX-Raketenstart am Himmel beobachtet werden kann und etwa zehn Minuten lang mit bloßem Auge sichtbar ist. „Wir sehen jeden Monat zwei bis fünf davon“, erläutert Stephen Hummel von der McDonald-Sternwarte in Texas auf Spaceweather.com.

SpaceX-Rakete sorgt für ein rotes Leuchten nach 90 Minuten

Der Grund für das rote Leuchen ist ein wichtiger Vorgang nach dem Raketenstart: Die zweite Stufe der SpaceX-Rakete zündet nach etwa 90 Minuten ihr Triebwerk für etwa zwei Sekunden, um ihre Umlaufbahn zu verlassen und im Atlantik abzustürzen. Dieser sogenannte „de-orbit burn“ sorgt für das Leuchten, wie Jeff Baumgarder, Weltraumphysiker an der Boston University, bei Spaceweather.com erklärt: „Während der Zündung setzt das Triebwerk etwa 400 Pfund Abgase frei, hauptsächlich Wasser und Kohlendioxid. All dies geschieht in einer Höhe von ca. 300 km, nahe der Spitze der Ionosphäre, sodass ein großes Loch entsteht.“

Der Treibstoff bewirkt, dass ionisierte Sauerstoffatome in der Erdatmosphäre zu normalen Gasmolekülen werden, wobei rotes Licht freigesetzt wird. In der Ionosphäre entsteht dadurch ein vorübergehendes Loch, das nach einigen Minuten wieder geschlossen wird.

Start einer „Falcon 9“-Rakete von SpaceX. (Archivbild) © IMAGO/Craig Bailey

„SpaceX-Aurora“ kann mit bloßem Auge gut gesehen werden

Astronom Hummel erläutert: „Die entstehenden Auroras können sehr hell und leicht mit bloßem Auge zu sehen sein. Sie sind viel heller als ‚Starlink‘-Satelliten, aber nur für ein paar Sekunden.“ Doch stellt sich die Frage: Sind die „SpaceX-Auroras“ gefährlich oder sogar ein Vorteil für die Forschung? Die beiden Wissenschaftler sind sich nicht einig.

„Die Häufigkeit dieser roten Wolken könnte zunehmen, wenn SpaceX in Zukunft mehr Starts plant“, betont Hummel, der sich zusammen mit seiner Sternwarte für einen dunklen Nachthimmel einsetzt. „Ihre Auswirkungen auf die astronomische Wissenschaft werden noch bewertet. Die ‚Starlink‘-Satelliten sind ein bekanntes Problem, aber die Auswirkungen der Raketenstarts selbst sind ein wachsender Bereich der Aufmerksamkeit“.

Forscher: „Wir sind begeistert von den Raketenstarts“

Der Weltraumphysiker Baumgarder hat jedoch eine andere Sichtweise: „Wir sind begeistert von den Raketenstarts. Sie geben uns die Möglichkeit, zu erforschen, wie der Weltraumverkehr die Ionosphäre beeinflusst. Die Dichte der Ionosphäre ist von Nacht zu Nacht unterschiedlich, sodass wir durch die Beobachtung vieler Ereignisse etwas über die Effizienz der Chemie lernen können.“.

In Zukunft könnten noch deutlich mehr „SpaceX-Auroras“ zu sehen sein. Das Unternehmen von Elon Musk hat im Jahr 2023 bereits 87 Raketen ins Weltall geschickt (Stand: 29. November 2023) und einige weitere Raketenstarts dürften in diesem Jahr noch folgen. Zum Vergleich: 2021 gab es nur 31 SpaceX-Starts. Künftig soll die Zahl der Raketen, die SpaceX ins Weltall befördert, noch weiter zunehmen – auch die neue Riesen-Rakete „Starship“ dürfte daran beteiligt sein. Dann werden vermutlich noch mehr „Space-Auroras“ am Himmel zu sehen sein. (tab)

