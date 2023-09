Heute Abend: Die ISS zieht über den Himmel und der fast volle Vollmond geht auf

Von: Tanja Banner

Teilen

Ein Überflug der ISS in der Langzeitbelichtung: Die Internationale Raumstation fliegt in hohem Bogen über den Himmel. © imago/Cover-Images

Ist der Himmel heute Abend klar, kann man die Internationale Raumstation ISS über den Himmel ziehen sehen. Wann und wo Sie schauen müssen.

Update vom Donnerstag, 28. September 2023: „Starlink“-Satelliten und Polarlicht sind heute Abend am Himmel eher nicht zu sehen – die Internationale Raumstation ISS dagegen schon. Wer in Frankfurt zwischen 20.04 Uhr und 20.10 Uhr nach oben schaut, sieht die ISS als hellen Punkt über den Himmel rasen – von Westen in Richtung Osten. Für andere Standorte kann man sich die genauen Überflugzeiten im Internet besorgen (s. weiter unten).

Abgesehen von der ISS kann man derzeit mehrere Planeten am Himmel sehen – Details verrät der Überblick über den September-Sternenhimmel und den Oktober-Sternenhimmel. Heute Abend leuchtet außerdem der Mond in seiner vollen Pracht – zwar ist noch nicht ganz Vollmond, er sieht jedoch schon relativ rund aus. Zudem ist es der letzte Supermond des Jahres.

ISS, „Starlink“-Satelliten und Polarlichter an einem Abend zu sehen

Erstmeldung vom Dienstag, 26. September 2023: Frankfurt – In den vergangenen Tagen konnte man in Deutschland Polarlicht bis hinunter nach Bayern beobachten. In der Nacht von Dienstag (26. September) auf Mittwoch (27. September) ist möglicherweise wieder Polarlicht in Deutschland zu sehen. Wie unter anderem die Website sonnen-sturm.info berichtet, soll heute ein weiterer koronaler Massenauswurf der Sonne auf das Erdmagnetfeld treffen – das erhöht die Chancen auf Polarlichter am Abend.

Allerdings ist es wichtig, wo man sich befindet, um Polarlichter zu sehen: Weiter im Norden sind die Chancen größer als im Süden. Außerdem kann man Polarlicht nur dann wahrnehmen, wenn der Himmel klar und dunkel ist und man Richtung Norden schaut. Kleine Orte und freie Natur sind also gegenüber Städten die besseren Beobachtungsorte.

ISS und „Starlink“-Satelliten ziehen hell über den Himmel

Nicht nur Polarlicht ist am Abend des 26. September möglicherweise zu sehen: Auch die Internationale Raumstation (ISS) zieht dann hell leuchtend über den Himmel. In Frankfurt beispielsweise ist die ISS von etwa 20.03 Uhr bis 20.09 Uhr zu sehen, wie sie von Westen nach Osten über den Himmel rast. Sie sieht aus wie ein heller Stern, der sich sehr schnell bewegt. Ein zweites Mal sieht man die ISS in Frankfurt kurz gegen 21.40 Uhr. Für andere Orte kann man die genauen Beobachtungszeiten und die Sichtbarkeit der ISS im Internet nachschauen.

Weltraum-Newsletter Abonnieren Sie den kostenlosen Weltraum-Newsletter und bleiben Sie auf dem Laufenden.

Auch die „Starlink“-Satelliten von SpaceX können heute Abend in manchen Regionen am Himmel zu sehen sein. Gestartet ist die neueste „Starlink“-Gruppe gerade erst gestern (25. September), deshalb befinden sie sich noch relativ nah beieinander. Allerdings sollten sie nicht mehr sehr hell sichtbar sein – wer in einer dunklen Region zum Himmel schaut, könnte sie aber gegen 21.09 Uhr über den Himmel ziehen sehen. Sie ziehen vom nordwestlichen Horizont bis etwa zum Sternbild „Großer Bär“. Welche Planeten und Sterne Sie außerdem am Himmel sehen können. (tab)