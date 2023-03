Umstrittene Studie: Große Asteroiden treffen Erde offenbar häufiger als gedacht

Von: Tanja Banner

Teilen

Bosumtwi ist ein See in Ghana, der sich in einem Meteoritenkrater befindet. Der Krater hat einen Durchmesser von etwa 10,8 Kilometern, doch eine neue Studie will herausgefunden haben, dass der gesamte Krater tatsächlich 26,8 Kilometer groß ist. (Archivbild) © imago/Planet Observer/UIG

Einige Einschlagskrater auf der Erde sind offenbar größer, als bisher angenommen. Treffen große Asteroiden die Erde öfter, als bisher gedacht?

Greenbelt – Ein Asteroid mit einem Durchmesser von einem Kilometer oder mehr trifft die Erde im Schnitt etwa alle 600.000 Jahre, haben Forscher berechnet. Die Wissenschaft dahinter ist sehr mühsam: Viele Asteroiden, die die Erde treffen, verglühen in der Atmosphäre und hinterlassen keine Spuren auf der Erde. Andere Asteroideneinschläge hinterlassen zwar Spuren in Form von Kratern, die jedoch im Laufe der Zeit nur noch schwer zu erkennen sind. Viele von ihnen wurden möglicherweise noch gar nicht entdeckt – etwa, weil sie sich auf dem Meeresboden befinden.

Eine neue Studie, die bei der Lunar and Planetary Science Conference vorgestellt wurde, zeigt nun, dass Asteroiden mit einem Durchmesser von mindestens einem Kilometer die Erde in der Vergangenheit offenbar öfter als alle 600.000 Jahre getroffen haben.

Krater alter Kraterdurchmesser | neuer Kraterdurchmesser Pantasma (800.000 Jahre alt) 14,8 Kilometer | 35,2 Kilometer Bosumtwi (1.050.000 Jahre alt) 10,8 Kilometer | 26,8 Kilometer Zhamanshin (870.000 Jahre alt) 12,0 Kilometer | 30,4 Kilometer Itturalde (weniger als 30.000 Jahre alt) 10,8 Kilometer | 30,4 Kilometer (23,2 Kilometer) Quelle: Studie von Garvin et al.

Nasa-Forscher zeigt: Große Asteroiden treffen Erde öfter als erwartet

Ein Forschungsteam um James Garvin, dem Chefwissenschaftler des Nasa Goddard Sace Flight Center in Greenbelt, hat mithilfe von Satellitendaten mehrere große Krater auf der Erde genauer untersucht und dabei eine erstaunliche Entdeckung gemacht: Bei vier großen Kratern, die mit Asteroideneinschlägen in der letzten Million Jahre in Verbindung gebracht werden, konnten die Wissenschaftler außerhalb des bisher bekannten Kraterrands einen weiteren Ring finden.

Bei allen vier analysierten Kratern wurde der mutmaßliche Kraterdurchmesser durch die neue Analyse mehr als verdoppelt – was den Forschern zufolge darauf hindeutet, dass die eingeschlagenen Objekte deutlich größer waren als bisher gedacht und die Einschläge auch wesentlich mehr kinetische Energie freigesetzt haben dürften, als bisher vermutet. „Das wäre in der Größenordnung von ernsthaftem Mist, der da passiert“, betonte Garvin auf der Lunar and Planetary Science Conference.

Nasa-Forscher über Asteroiden-Studie: „Wir haben nichts bewiesen“

Die Forschungsarbeit von Garvin und seinem Team ist umstritten, wie der Forscher offenbar selbst zugibt. „Wir haben nichts bewiesen“, zitiert das Fachjournal Science Garvin in einem Artikel. Und auch andere Forscher, mit denen Science gesprochen hat, sind bisher noch nicht überzeugt. Der Planetendynamiker Bill Bottke vom Southwest Research Institute in Boulder beispielsweise gibt sich skeptisch: „Ich will eine Menge mehr sehen, bevor ich das glaube“. Er gibt außerdem zu bedenken, dass es auf dem Meeresgrund weitere Einschlagskrater geben könnte und das dann bedeuten könnte, dass die Erde in der letzten Million Jahre von bis zu zwölf großen Asteroiden getroffen wurde.

Seine Kollegin Anna Łosiak, Kraterforscherin an der polnischen Akademie der Wissenschaften, glaubt nicht, dass es sich bei den identifizierten „Ringen“ rund um die Krater, um den Kraterrand handelt. „Das wäre sehr beängstigend, denn es würde bedeuten, dass wir wirklich nicht verstehen, was da vor sich geht - und dass es eine Menge Weltraumfelsen gibt, die kommen und alles durcheinander bringen könnten“, fürchtet Łosiak.

Welche Schäden hinterlässt ein Asteroid mit einem Kilometer Durchmesser? Würde ein Asteroid mit einem Durchmesser von einem Kilometer die Erde treffen, könnte das große Auswirkungen auf die gesamte Erde haben: Neben den massiven Schäden in einer großen Region rund um die Einschlagstelle dürfte es durch das in die Atmosphäre geschleuderte Material zu langfristigen globalen klimatischen Veränderungen kommen. Zum Vergleich: Der Asteroid, der vor etwa 66 Millionen Jahren die Erde traf und für ein Massenaussterben sorgte, hatte einen geschätzten Durchmesser von 14 Kilometern.

Gordon Osinski, Planetenforscher an der Western University, hat eine andere Theorie: „Diese Merkmale sind so subtil, dass ich nicht glaube, dass sie auf einen großen strukturellen Rand hinweisen.“ Brandon Johnson, der an der Purdue University forscht, ist sich sicher: In Anbetracht des Risikos darf die Hypothese von Garvin und seinem Forschungsteam nicht ungetestet bleiben. „Wir müssen dorthin gehen, uns die Geologie ansehen und mehr Details erfahren“, betont Johnson. (tab)