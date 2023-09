Asteroid „Bennu“: Der gefährlichste Asteroid, den die Nasa kennt

Von: Tanja Banner

Teilen

Der Asteroid „Bennu“ steht auf Platz 1 der Nasa-Risikoliste. Doch eine akute Gefahr geht von ihm nicht aus. (Archivbild) © NASA/Goddard/University ofArizona/Imago

Der Asteroid „Bennu“ ist derzeit für die Wissenschaft besonders interessant. Doch es gibt auch ein geringes Risiko, dass er in Zukunft auf der Erde einschlägt.

München – Der Asteroid „(101955) Bennu“ steht derzeit im Fokus der Wissenschaft, denn am Sonntag (24. September) will die US-Raumfahrtorganisation Nasa mithilfe der Raumsonde „Osiris-Rex“ eine Bodenprobe von diesem Asteroiden zur Erde bringen. Dann wird die Erforschung des Asteroidengesteins im Mittelpunkt stehen. Doch „Bennu“ ist nicht einfach irgendein Asteroid – es ist der gefährlichste Asteroid, den die Nasa derzeit kennt.

Der Asteroid, der nach der altägyptischen Totengöttin Benu benannt ist, steht auf der Risikoliste der Nasa ganz oben. Mit einem Durchmesser von etwa 500 Metern und einer Sonnen-Umrundung, die nur 437 Tage dauert, kann „Bennu“ für die Erde eines Tages gefährlich werden. Die Nasa-Risikoliste nennt für die Jahre 2178 bis 2290 ganze 157 mögliche Termine, an denen der Asteroid die Erde treffen könnte.

Asteroid „Bennu“ könnte im Jahr 2182 die Erde treffen

Doch Sorgen muss sich wegen Asteroid „Bennu“ niemand machen: Zwar gibt es bis zum Jahr 2300 eine Chance von etwa 1 zu 1750, dass der Asteroid die Erde trifft, doch dieser Wert ist bei genauerer Betrachtung verschwindend gering. Als das Datum, an dem die größte Chance besteht, dass der Asteroid „Bennu“ auf der Erde einschlägt, hat die Nasa den 24. September 2182 identifiziert. An diesem Tag liegt die Einschlagwahrscheinlichkeit der Behörde zufolge bei 0,037 Prozent – auch das kein Grund zur Besorgnis.

Würde der Asteroid trotz aller Unwahrscheinlichkeit die Erde treffen, wären die Auswirkungen für die getroffene Region gewaltig: Es würde ein Krater mit einem Durchmesser von mehr als sechs Kilometern entstehen und auch außerhalb dieses Kraters wären die Auswirkungen noch deutlich zu spüren. Allerdings wäre ein Einschlag von „Bennu“ nicht zu vergleichen mit dem Asteroiden, durch dessen Einschlag vor 66 Millionen Jahren die Dinosaurier und zahlreiche weitere Tierarten ausstarben. Dieser Himmelskörper hatte Schätzungen zufolge einen Durchmesser von 14 Kilometern.

Nasa-Sonde „Osiris-Rex“ bringt Bodenprobe von Asteroid „Bennu“ zur Erde

Der Asteroid „Bennu“ ist also gefährlich – wurde aber nicht aus diesem Grund für die Proben-Rückhol-Mission „Osiris-Rex“ ausgewählt. Seine Wahl hat laut Nasa eher damit zu tun, dass der Asteroid sich relativ nah an der Erde befindet und die richtige Größe hat. Die Forschung hofft, mithilfe des gesammelten Asteroiden-Materials mehr über die Vergangenheit des Sonnensystems zu erfahren, denn „Bennu“ ist ein Überbleibsel der turbulenten Zeit, in der das Sonnensystem entstanden ist.

Name: (101955) Bennu (1999 RQ36) Typ: Apollo-Asteroid Entdeckung: 11. September 1999 Entdecker: LINEAR-Projekt Umlaufbahn um die Sonne: 437 Tage Durchmesser: Knapp 500 Meter

Manche Forscher nennen Asteroiden auch „Zeitkapseln aus der Anfangszeit des Sonnensystems“, weil in ihnen das Material aus dieser Zeit noch vorhanden ist und es im Vakuum des Weltraums konserviert wurde. Wissenschaftler wollen mithilfe von „Bennu“ auch herausfinden, welche Rolle Asteroiden bei der Entstehung von Leben auf der Erde möglicherweise gespielt haben.

Wie kann man die Erde vor Asteroiden schützen?

Natürlich will die Wissenschaft durch die Erforschung von „Bennu“ auch mehr über Asteroiden herausfinden. Wie sind sie zusammengesetzt, wie verhalten sie sich und wie kann man die Erde im schlimmsten Fall vor ihnen schützen? Bei „Bennu“ steht in diesem Zusammenhang vor allem der sogenannte „Jarkowski-Effekt“ im Mittelpunkt. Trifft Sonnenlicht auf den Himmelskörper, wird die uneinheitliche Oberfläche des Asteroiden unterschiedlich erwärmt – dieses Phänomen kann Einfluss auf die Flugbahn des Asteroiden nehmen und soll bei Berechnungen der Flugbahn künftig besser mit einbezogen werden können. (tab)