Erhöhte Sonnenaktivität: Polarlicht über Deutschland am Wochenende möglich

Von: Tanja Banner

Die Sonne wird aktiver und könnte am Wochenende für Polarlicht über Deutschland sorgen. Allerdings ist noch einiges unklar.

München – Am 5. November konnte in weiten Teilen Deutschlands und sogar weiter südlich Polarlicht am Himmel beobachtet werden. Dieses Phänomen könnte in der nahen Zukunft öfter auftreten – etwa am kommenden Wochenende. Aktuell besteht die Chance, dass in der Nacht zum Sonntag (12. November) Polarlicht über Deutschland sichtbar sein könnte. Wann genau und in welchen Regionen dies möglicherweise der Fall sein wird, bleibt noch ungewiss, erklärt Carolin Liefke von der Vereinigung der Sternfreunde (VdS) gegenüber der Nachrichtenagentur dpa.

„Es gab eine passende Sonneneruption“, unterstreicht Liefke. „Es gibt eine Vorwarnung, dass man die Augen offenhalten sollte.“ Das bedeutet jedoch nicht, dass tatsächlich Polarlicht sichtbar sein wird. Wenn der Sonnensturm tagsüber auf die Erde trifft, ist das Polarlicht am taghellen Himmel nicht erkennbar. Auch Wolken können die Aussicht auf Polarlicht zunichtemachen. Die besten Aussichten auf einen klaren Himmel gibt es laut Deutschem Wetterdienst über der Mitte Deutschlands und möglicherweise auch im Norden. „Im Südwesten sieht es nicht ganz so gut aus“, so die DWD-Meteorologin Tanja Sauter.

Sonnensturm nähert sich der Erde – Polarlicht über Deutschland ist möglich

Wenn der Sonnensturm abends auf die Erde trifft und der Himmel klar ist, sollte man nicht erwarten, das Polarlicht direkt vor der eigenen Haustür zu sehen. Idealerweise sollte der Himmel nämlich möglichst dunkel sein, um das Farbenspiel zu erkennen. „Man sollte sich nicht unter die nächste Straßenlaterne stellen, sondern möglichst weit weg von der Stadt“, empfiehlt Liefke. Zudem benötigt man einen freien Blick nach Norden, um die farbenfrohen Himmelslichter zu sehen.

Sonne schleudert Plasma Richtung Erde – so entsteht buntes Polarlicht

Polarlicht (Fachbegriff: Aurora Borealis) entsteht durch die Einwirkung der Sonne. Bei einem koronalen Massenauswurf schleudert sie geladenes Plasma Richtung Erde, das mit dem Magnetfeld unseres Planeten interagiert. Magnetische Kurzschlüsse im Erdmagnetfeld lenken das Plasma in die Polarregionen, wo häufig Polarlicht zu sehen sind. Trifft ein besonders starker Sonnensturm die Erde, kann das Polarlicht auch weiter südlich sichtbar sein.

Polarlicht am Himmel über Fischbeck in Sachsen-Anhalt. (Archivbild) © Cevin Dettlaff/dpa

Sonne wird aktiver – Polarlicht über Deutschland könnte öfter zu sehen sein

In den kommenden Monaten könnte das Polarlicht in Deutschland häufiger auftreten, da das Maximum der Sonnenaktivität bevorsteht. Experten vom Zentrum für Weltraumwettervorhersage (SWPC) der US-Wetter- und Ozeanografiebehörde NOAA haben kürzlich ihre Prognose des Sonnenmaximums aktualisiert. Sie prognostizieren nun, dass die Sonne zwischen Januar und Oktober 2024 den Höhepunkt ihrer Aktivität erreicht. Auf ihrer Oberfläche sind dann besonders viele Sonnenflecken zu sehen und sie schleudert häufiger Plasma ins All.

Sonnenstürme sorgen jedoch nicht nur für das farbenfrohe Polarlicht – sie können auch negative Auswirkungen haben. Dazu gehören eine hohe Strahlenbelastung für Flugreisende sowie Astronauten. Satelliten können Probleme bekommen und Navigationssysteme funktionieren möglicherweise nicht mehr korrekt. Auch bei der Funkkommunikation kann es zu Ausfällen kommen. Im schlimmsten Fall kann ein heftiger Sonnensturm auch Stromnetze lahmlegen und elektrische Geräte unbrauchbar machen, warnen Experten immer wieder. Es wurde sogar schon vor einer „Internet-Apokalypse“ gewarnt. (tab/dpa)

