„Ein Ufo wäre ein gigantischer Sprung“ – Himmels-Phänomen irritiert Beobachtende

Von: Tanja Banner

Teilen

Mehrere leuchtende „Feuerschweife“ am Himmel über San Diego verwirrten Anwohner. © Screenshot X/@pezado_

Ein ungewöhnliches Phänomen am Himmel über San Diego lässt Beobachtende rätseln. Des Rätsels Lösung liegt aber näher, als man vermutet.

San Diego – Während Europa bis zum 28. Oktober 2023 auf die partielle Mondfinsternis warten musste, bot der Himmel über San Diego in Kalifornien, einiges an Aktivität. Verschiedene Videos auf der Plattform X (früher bekannt als Twitter) dokumentieren ein merkwürdiges Phänomen am Himmel, das anscheinend am Abend des 26. Oktober (Ortszeit) sichtbar war und auf das sich die Beobachtenden keinen Reim machen konnten.

Zunächst sahen die Augenzeuginnen und Augenzeugen einen „Feuerschweif“, der scheinbar zur Erde hinabfällt und kurz darauf überraschend gleichmäßig in vier, später sogar fünf Segmente „zerbricht“. Ab diesem Moment wirken fünf „Feuerschweife“ so, als würden sie zur Erde stürzen – bis sie plötzlich anfangen, sich in unterschiedliche Richtungen zu bewegen und förmlich am Himmel zu „schweben“ und zu „tanzen“.

Himmels-Phänomen über San Diego: Sind das etwa Aliens?

Die X-Nutzenden, die das Himmelsphänomen über San Diego gesehen, aufgenommen und auf X veröffentlicht haben, sind perplex. „Hat jemand das vor ein paar Minuten über San Diego gesehen?“, fragt ein User, während eine andere Person noch eine andere Frage hat: „Kann jemand erklären, was das in San Diego war???“, kommentiert diese Person mit drei Fragezeichen zum „bizarre Phänomen über San Diego“.

Manche Nutzende beschränken sich nicht nur auf das Stellen von Fragen, sondern liefern auch gleich die Lösung und können das ungewöhnliche Himmelsphänomen deuten: „Was sind die einfacheren Erklärungen? Ein Ufo wäre ein gigantischer Sprung, es erfordert eine sehr lange Liste von Annahmen“, äußert ein X-Nutzer ganz nüchtern und setzt hinzu: „Ein Haufen Menschen mit hellen Lichtern, die mit Fallschirmen vom Himmel fallen, scheint eine viel einfachere Erklärung zu sein.“

Seltsames Lichter-Phänomen am Himmel über San Diego gefilmt

Das scheint einigermaßen plausibel zu sein - doch warum würden Personen mit Fallschirmen und hellen Lichtern im Dunkeln aus einem Flugzeug springen? Auch hierfür gibt es eine Begründung: Es war ein Sprung des Skydiving-Teams der Navy Seals, auch bekannt als „Leap Frogs“. Dieses Team hat seinen Sitz in San Diego und war dort anscheinend mit Lichtern an den Füßen und Fallschirmen unterwegs.

Ein Skydiver der „Leap Frogs“ hat eine Fackel oder ein ähnliches Licht an seinem Bein, während er im Dunkeln mit einem Fallschirm springt. (Archivbild) © imago images/ZUMA Wire

Die Fallschirmspringer in den USA sorgen regelmäßig bei Events mit ihren spektakulären Sprüngen für Aufsehen - etwa mit der US-Flagge oder Lichtern an ihren Füßen. Ein Video auf Youtube gibt einen Eindruck von solch einem Sprung - ein beeindruckendes Schauspiel, vorausgesetzt man weiß, was man sieht und denkt nicht an Außerirdische. Es ist nicht das erste Mal, dass solche Himmelsphänomene Anwohner verwirren. Ein X-Nutzer erinnert sich: „Ein ähnliches Video aus Florida hat mich früher in diesem Jahr zum Bunker rennen lassen, bis es erklärt wurde. Es sieht wild aus, aber die Erklärung ist plausibel.“ (tab)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Tanja Banner sorgfältig überprüft.