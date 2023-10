In 20 Tagen um die Welt: Französisches Luftschiff fliegt ohne fossile Brennstoffe

Von: Anna Liebelt

Teilen

Mit dem „Solarluftschiff Eins“ macht sich schon bald ein französisches Team auf den Weg um die Erde. Das Besondere: Ihr Flugzeug gleitet ohne fossile Brennstoffe durch die Luft. © Euro Airship/YouTube

Mit einem Luftschiff will ein französisches Startup-Unternehmen 2026 die Welt umrunden. Das Besondere dabei: Ihr Flugzeug soll ohne fossile Brennstoffe durch die Luft gleiten.

München/Paris – Seit nunmehr zehn Jahren tüfteln Wissenschaftler und Ingenieure des Start-ups „Euro Airship“ schon an ihrer Idee. Nun soll sie verwirklicht werden: Mit einem Luftschiff will das französische Team schon bald einmal um die Welt fliegen – und das ganz ohne fossilen Brennstoff. Denn das Unternehmen legt, eigenen Angaben zufolge, besonderen Wert auf Nachhaltigkeit.

Seit 2020 arbeitet Euro Airship daher schon mit dem Technologie- und Beratungsunternehmen Capgemini an der Umsetzung ihres Vorhabens. Mit dem Projekt wollen die innovationsfreudigen Gründer rund um Marc Senepart, Marie-Christine Bilbow und Jean Lescat beweisen, dass ein Flug über weite Strecken auch ohne fossilen Brennstoff möglich ist und in Zukunft auch für kommerzielle Zwecke eingesetzt werden kann. Für diese neue Art des Reisens soll vor allem in der Bevölkerung Bewusstsein geschaffen werden, heißt es von Seiten des Start-ups.

Denn Fakt ist: Der Flugverkehr schadet dem Klima. Laut dem Verkehrsclub Deutschland tragen Flugzeuge maßgeblich zur Umweltbelastung bei. Grund dafür sei vor allem der Brennstoff Kerosin, der klimaschädliche Abgase wie Wasserdampf, Kohlendioxid und Stickoxiden in die Atmosphäre abgibt.

Über 40.000 Kilometer in 20 Tagen: Französisches Luftschiff fliegt ohne fossile Brennstoffe

Die Reise mit dem 151 Meter langen „Solar Airship One“ soll bereits im Jahr 2026 beginnen. Das mit über 50.000 Kubikmetern Helium gefüllte Luftschiff bezieht seinen Antrieb dabei aus zwei verschiedenen Quellen. Neben Solarpaneelen, die mit über 4800 Quadratmetern die obere Hälfte des Flugobjekts bedecken, nutzt das Luftschiff auch Wasserstoff, um vorwärtszukommen. Letzterer soll jedoch nur in der Nacht, wenn die Sonne weg ist, zum Einsatz kommen. Das Solarluftschiff soll somit gänzlich ohne fossile Brennstoffe, Lärm und CO₂-Emissionen fliegen, werben die Entwickler. Denn auch wenn Airlines künftig Müll in Form von Plastik auf ihren Flügen vermeiden wollen, ist das Problem der immer schlechter werdenden Umweltbilanz nicht gelöst.

Mit einer Animation macht das StartUp-Unternehmen Euro Airship bereits fleißig Werbung auf den sozialen Netzwerken. Ihr Ziel: In Zukunft soll jeder in einem elektrischen Luftschiff fliegen können. © Euro Airship/YouTube

Bei ihrer Weltumrundung wird die Besatzung rund 40.000 Kilometer zurücklegen, über 25 Länder fliegen und sich dauerhaft in einer Höhe von knapp 6000 Metern fortbewegen. Die voraussichtliche Reisezeit liege dabei zwischen 20 und 30 Tagen, plant das Unternehmen. Mit an Board sind neben dem Flugpionier Bertrand Piccard, der bereits zwei Weltumrundungen mit einem Heißluftballon und einem Experimentalflugzeug absolviert hat, auch Dorine Bourneton und Michel Tognini, berichtet das Online-Magazin Aerotime Hub. Als erste behinderte Kunstflugpilotin und als ehemaliger Kampfpilot der französischen Luftwaffe und Astronaut der Europäischen Weltraumorganisation hätten die beiden die nötige Erfahrung für das Projekt.

Das Projekt des französischen Start-ups scheint aber nur der Beginn einer ganzen Reihe neuer Innovationen. In den letzten Jahren haben die Luftschiffstechnologien bei einigen Firmen Interesse geweckt. Neben Euro Airship arbeiten derzeit auch das französische Unternehmen „Flying Whaleh“ und das britische Start-up „Hybrid Air Vehicles“ an elektrischen Luftschiffen.