„Wir haben nie etwas so Bizarres vermutet“ – Nasa-Sonde „Lucy“ stößt auf unerwartetes Phänomen

Von: Tanja Banner

Die Mission „Lucy“ der Nasa liefert spannende Erkenntnisse. Jetzt hat die Raumsonde ein bisher nie beobachtetes Phänomen gesichtet.

Washington D.C. – Erst vor wenigen Tagen ist die Nasa-Raumsonde „Lucy“ am Asteroiden Dinkinesh vorbeigeflogen und hat dabei eine unerwartete Entdeckung gemacht: Der Asteroid wird von einem kleinen Mond umkreist. Doch das war noch längst nicht alles – Dinkinesh und sein kleiner Begleiter überraschen die Forschung weiter. Wie eine weitere Aufnahme zeigt, ist der Mond von Dinkinesh nämlich nicht einfach nur ein kleiner Gesteinsbrocken. Es sind gleich zwei. Der Mond ist ein sogenannter „Kontaktbinär“, bestehend aus zwei Objekten, die sich berühren.

„Kontaktbinäre scheinen im Sonnensystem recht häufig zu sein“, erläutert John Spencer, stellvertretender Projektwissenschaftler der „Lucy“-Mission. „Wir haben noch nicht viele aus der Nähe gesehen und wir haben noch nie einen Kontaktbinär gesehen, der einen Asteroiden umkreist“, so Spencer in einer Nasa-Mitteilung. Tatsächlich hatten die Wissenschaftler der „Lucy“-Mission kurz vor dem Besuch bei Dinkinesh vermutet, dass der Asteroid einen Mond haben könnte. „Aber wir haben nie etwas so Bizarres vermutet“, unterstreicht Spencer.

Der Asteroid Dinkinesh (links) wurde von der Nasa-Raumsonde „Lucy“ besucht. Dabei stellte sich heraus, dass er von einem Kontaktbinär (einem kleinen Himmelskörper, der aus zwei Teilen besteht), umkreist wird (rechts). © NASA/Goddard/SwRI/Johns Hopkins APL

Nasa-Sonde „Lucy“ flog am Asteroiden Dinkinesh vorbei

Ursprünglich war der Vorbeiflug an Dinkinesh als Test für die Sonde geplant: Funktionieren alle Instrumente wie erwartet? Kann „Lucy“ einen Asteroiden autonom verfolgen, an dem sie mit 16.000 Kilometern pro Stunde vorbeirast? Mit den Testergebnissen ist die Nasa zufrieden.

Obwohl der Asteroid Dinkinesh und sein Doppel-Mond bereits weit hinter der Sonde liegen, hat die Aufregung in der Forschungsgemeinschaft nicht nachgelassen: „Es ist, gelinde gesagt, rätselhaft“, sagte Hal Levison, leitender Forscher für „Lucy“. „Ich hätte niemals ein System erwartet, das so aussieht. Vor allem verstehe ich nicht, warum die beiden Komponenten des Satelliten ähnlich groß sind. Es wird der wissenschaftlichen Gemeinschaft viel Spaß machen, das herauszufinden“.

Der Asteroid Dinkinesh in einer Aufnahme der Nasa-Raumsonde „Lucy“. Dinkinesh besteht aus zwei Asteroiden. © NASA/Goddard/SwRI/Johns Hopkins APL/NOAO

Nasa-Forscher freuen sich auf die neue Aufgabe

Tom Statler, Wissenschaftler des „Lucy“-Programms, ist begeistert von der Herausforderung: „Es ist wirklich wunderbar, wenn die Natur uns mit einem neuen Rätsel überrascht. Großartige Wissenschaft zwingt uns dazu, Fragen zu stellen, von denen wir nie wussten, dass wir sie stellen müssen.“

Lucys (geplante) Vorbeiflüge an Asteroiden November 2023 Dinkinesh (+ Begleiter) April 2025 52246 Donaldjohanson August 2027 3548 Eurybates und Satellit Queta September 2027 15094 Polymele und Satellit Shuan April 2028 11351 Leucus November 2028 21900 Orus März 2033 617 Patroclus und Menoetius

Die Sonde „Lucy“ setzt ihre Reise durch das Universum fort und soll in den nächsten Jahren mehrere Asteroiden auf der Umlaufbahn des Planeten Jupiter (die sogenannten Jupiter-Trojaner) erforschen. Währenddessen laden die Wissenschaftler der Nasa weitere Daten von „Lucys“ Besuch beim Asteroiden Dinkinesh herunter. Es ist nicht auszuschließen, dass diese noch weitere Überraschungen für die Forscher bereithalten. (tab)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Tanja Banner sorgfältig überprüft.