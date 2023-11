Von der Erde aus zu beobachten: Verlorene Werkzeugtasche treibt durchs Weltall

Von: Tanja Banner

Teilen

Ein kurioses Objekt ist derzeit am Himmel zu sehen: Eine Werkzeugtasche von der ISS. Doch ihre Tage im All sind gezählt.

München – Für Weltraum-Enthusiasten, die am Himmel mehr als nur Sterne oder Planeten beobachten möchten, bietet sich aktuell eine besondere Chance. Ein ungewöhnliches Objekt umkreist zurzeit die Erde: Eine Werkzeugtasche. Mit dem richtigen Wissen, wo man hinschauen muss, ist es möglich, diese momentan zu sehen.

Die Werkzeugtasche, die bei einem ISS-Außenbordeinsatz verloren ging, treibt derzeit frei durchs Weltall. © Nasa

Aber wie gelangt eine Tasche voller Werkzeug ins All? Sie wurde von den Nasa-Astronautinnen Jasmin Moghbeli und Laurel O‘Hara während eines Außeneinsatzes an der Internationalen Raumstation ISS verwendet und hat sich dabei versehentlich gelöst. Seit dem 2. November 2023 driftet die Tasche alleine durchs Weltall und hat sich inzwischen ein Stück von der ISS entfernt.

ISS-Sichtbarkeit in München 16. November 2023: 18.59 Uhr bis 19.00 Uhr 17. November 2023: 18.12 Uhr bis 18.14 Uhr 18. November 2023: 18.59 Uhr bis 19.00 Uhr 19. November 2023: 18.10 Uhr bis 18.14 Uhr 20. November 2023: 17.22 Uhr bis 17.28 Uhr 20. November 2023: 18.59 Uhr bis 19.01 Uhr Quelle: astroviewer.net

Werkzeugtasche von der ISS treibt durchs Weltall – und kann beobachtet werden

Eine durch das All schwebende Werkzeugtasche wäre nicht besonders aufregend, wenn man sie nicht auch von der Erde aus beobachten könnte. Wenn zwei wesentliche Bedingungen erfüllt sind, dann kann man das Objekt derzeit tatsächlich am Himmel sehen. Der Himmel muss dafür natürlich wolkenlos sein, zudem muss die Internationale Raumstation ISS am Himmel sichtbar sein.

Letzteres trifft in Deutschland bald zu. Vom 16. bis 20. November kann man die ISS am frühen Abend über den Himmel ziehen sehen. Sie erscheint dabei wie ein „heller Stern“, leuchtet konstant und blinkt nicht. Die Tasche bewegt sich etwa mit derselben Geschwindigkeit wie die ISS und befindet sich noch auf derselben Flugbahn. Wer sie sehen möchte, sollte die ISS am Himmel ausmachen und dann ein Stück vor der Raumstation nach einem lichtschwachen Objekt suchen, das sich etwa auf derselben Bahn bewegt.

So kann man die Werkzeugtasche aus der ISS am Himmel beobachten

Laut Earthsky liegt die Helligkeit der Werkzeugtasche bei etwa mag 6, was bedeutet, dass man besser ein Fernglas zur Hand nehmen sollte, um das Objekt zu beobachten. Nur bei sehr dunklem Himmel und mit sehr guten Augen kann man Objekte mit mag 6 mit bloßem Auge am Himmel erkennen. Je länger man zögert, die Werkzeugtasche zu suchen, desto schwieriger wird es, sie am Himmel zu finden. Sie wird zwar wahrscheinlich noch einige Monate sichtbar sein, entfernt sich dabei aber immer weiter von der ISS und wird so deutlich schwerer zu entdecken.

Das Schicksal der Werkzeugtasche ist bereits besiegelt: Vorläufige Schätzungen von Earthsky zufolge wird der Koffer immer weiter Richtung Erde sinken und voraussichtlich im März 2024 in der Erdatmosphäre verglühen. (tab)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Tanja Banner sorgfältig überprüft