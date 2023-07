Gibt es doch Vorzeichen für Erdbeben? Forscher machen wichtige Entdeckung

Von: Tanja Banner

„Erdbebenvorhersage ist immer noch der heilige Gral der Seismologie“, sagt Marco Bohnhoff vom Deutschen GeoForschungsZentrum (GFZ) in Potsdam. (Symbolbild) © IMAGO/Panthermedia

Offenbar bewegt sich bereits zwei Stunden vor großen Erdbeben die Erde, wie eine neue Studie zeigt. Doch ganz so einfach ist eine Frühwarnung vor Erdbeben nicht.

München – Erdbeben sind eine der verheerendsten Naturkatastrophen, denen die Menschheit ausgesetzt ist. Sie treten scheinbar aus dem Nichts auf, erschüttern die Erde und können immense Zerstörungen verursachen. In einem verheerenden Beben im Februar 2023 wurden Teile der Türkei und Syriens erschüttert, und es kostete das Leben von fast 60.000 Menschen, während mehr als 125.000 weitere verletzt wurden. Die Auswirkungen waren verheerend, da zahlreiche Gebäude stark in Mitleidenschaft gezogen oder völlig zerstört wurden.

Trotz intensiver Forschungsbemühungen von verschiedenen Institutionen bleibt die Vorhersage eines Erdbebens und des Zeitpunkts seiner Erschütterung bisher eine ungelöste Herausforderung. „Erdbebenvorhersage ist immer noch der heilige Gral der Seismologie“, erklärt Marco Bohnhoff vom Deutschen GeoForschungsZentrum (GFZ) in Potsdam im Gespräch. „Viele Kollegen und dazu gehöre auch ich, sind davon überzeugt, dass es prinzipiell möglich ist, Erdbeben vorherzusagen. Dass wir nur noch nicht genug Informationen haben und die Prozesse im Untergrund noch nicht genau genug messen können“, fährt der Erdbebenexperte fort.

Kann man Erdbeben vorhersagen? Die Forschung arbeitet daran

Kürzlich wurde eine Studie im renommierten Fachjournal Science veröffentlicht, die möglicherweise auf Anzeichen für bevorstehende große Erdbeben hindeutet. Die Forscher Quentin Bletery und Jean-Mathieu Nocquet von der Université Côte d’Azur untersuchten 90 starke Erdbeben mit einer Magnitude von 7,0 und höher. Ihr Ansatz beinhaltete die Analyse von GPS-Daten von 3.026 GPS-Messstationen in einem Zeitraum von 48 Stunden vor jedem Erdbeben. Die Ergebnisse waren beeindruckend: In den letzten beiden Stunden vor dem Beben entdeckten sie eine exponentielle Beschleunigung der horizontalen Bewegung der Sensoren.

Die beiden Forscher führten zusätzliche Untersuchungen durch, um die Verbindung des entdeckten Phänomens mit den unmittelbar folgenden Erdbeben zu bestätigen. Hierbei analysierten sie auch Daten, die keinerlei zeitlichen Bezug zu einem Erdbeben hatten. Interessanterweise stellten sie fest, dass nur in 0,03 Prozent der Fälle ebenfalls ein Anstieg festzustellen war. „Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es zufällig passiert ist“, wie Co-Autor Bletery gegenüber dem Scientific American betonte.

Schon zwei Stunden vor großen Erdbeben bewegt sich der Boden

Bleterey und Nocquet haben in ihrer Studie ein spannendes Phänomen entdeckt: ein aseismisches Gleiten der Erdplatten vor dem eigentlichen Erdbeben. Diese Erkenntnis ist Gegenstand langjähriger Diskussionen in der Forschung. „Das ist das sogenannte Pre-Slip-Modell, dass sich vor einem Erdbeben die beiden Erdplatten schon langsam entkoppeln und anfangen, sich aseismisch, also ohne Erdbeben zu bewegen und dass dann der große Schlag hinterherkommt“, erläutert der GFZ-Forscher Bohnhoff, der sich die Studie angeschaut hat.

Er ist überzeugt: „Wenn man das systematisch beobachten könnte, und das ist hier offensichtlich gelungen, dann würde das ein Meilenstein sein.“ Schließlich habe man das Signal zwei Stunden vor dem Erdbeben entdeckt – „das ist für Erdbebenvorhersage und für Frühwarnung eine Ewigkeit“, betont der Erdbebenexperte. Mit so viel Vorwarnzeit könnte man systematisch Menschen warnen und die Infrastruktur vorsorglich lahmlegen.

Bei ersten Erdbeben-Anzeichen: Züge werden gestoppt

Bei dem verheerenden Erdbeben in Japan im Jahr 2011 bewährte sich dieses Vorgehen. Damals wurden bei den ersten Anzeichen von kleinen seismischen Wellen sofort die Fern- und Schnellzüge gestoppt, wie der Experte berichtet. Weitere Maßnahmen wie das Warnen der Menschen, ihre Häuser zu verlassen, gestalten sich jedoch als äußerst komplex. „Bevor eine Behörde vor Ort eine Warnung ausspricht, muss man sich sicher sein. Denn wenn nichts passiert und sie drei, viermal falsch warnen, dann erlahmt das Interesse. Und dann? Dann gehen die Leute beim fünften Mal nicht mehr aus ihren Häusern“, fürchtet Bohnhoff.

Bezugnehmend auf die vorliegende Studie warnt der Erdbebenexperte: „Das Problem ist natürlich, es muss dann auch funktionieren.“ In der Studie funktionierte die Methode im Durchschnitt für die untersuchten Erdbeben. Dennoch betonen die Autoren, dass die derzeitige Messtechnik noch nicht in der Lage ist, ein konkretes Erdbeben punktgenau vorherzusagen. „Das ist das Ziel. Und da sind wir noch ein Stück weit entfernt“, erklärt Bohnhoff.

Im türkischen Gaziantep hat das Erdbeben im Februar 2023 große Schäden angerichtet. (Archivbild) © IMAGO/Muhammed Ibrahim Ali

Die Beschaffenheit des Untergrunds ist nicht immer gleich

Die von Bletery und Nocquet in ihrer Studie beschriebene Vorstufe großer Erdbeben könnte möglicherweise als zukünftiges Warnsystem genutzt werden. Jedoch gibt der Erdbebenexperte Bohnhoff zu bedenken: „Es muss nicht so sein, dass das dann für jedes Erdbeben funktioniert. Die Physik ist zwar überall auf der Erde die gleiche, aber es kann Unterschiede geben an den verschiedenen Erdbebenzonen oder Plattengrenzen.“ Es könne auch sein, dass das „Losgleiten“, das in der Studie beschrieben wird, vor einem Erdbeben nicht auftritt oder an einer anderen Stelle intensiver ist. „Das hängt von der Beschaffenheit im Untergrund ab und die ist nicht immer gleich.“

Derzeit liegt der Fokus der Forschung auf intensiven Bemühungen, Erdbeben genauer zu untersuchen und möglicherweise vorherzusagen. Hierzu werden beispielsweise Seismometer in Bohrlöchern installiert, um präzise Messungen im Erdinneren durchführen zu können. „Wir sind im Vergleich zum Labor in der Natur noch nicht dicht genug dran und können nicht genau genug messen“, erklärt Bohnhoff. „Aber da geht die Reise weiter. Wir hoffen, dass wir in den nächsten Jahren einen Schritt weiterkommen, um ein prognosebasiertes Frühwarnsystem zu entwickeln“, hofft der Erdbebenforscher. Damit habe man dann nicht nur wenige Sekunden Vorwarnzeit, „sondern im besten Fall sogar Minuten oder Stunden“. (tab)

